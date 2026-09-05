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अखिलेश ने इशारों में जयंत चौधरी पर तंज कसा; किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा

अखिलेश ने इशारों में जयंत चौधरी पर तंज कसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नीयत में कमी होने से तपस्या सफल नहीं होती. अखिलेश यादव ने इशारों में बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में सरकार की तरफ से किए गए काम की सराहना की थी. जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार की किसानों के लिए किए गए काम के लिए जमकर सराहना की थी. अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस देश का किसान नीति भी जानता है और खेती भी जानता है. उन्होंने कहा कि इस सोच पर अफसोस है कि किसान विरोधी भाजपा सरकार को सही साबित करने की कोशिश लगातार की जा रही है. जिस सरकार की सोच खेत से लेकर खेती और खलिहान तक छीनकर पूंजीपतियों को दे देने की हो, उस सरकार का साथी बनकर किसानों के भले के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल यह है कि भाजपा सरकार ऐसे कानून बनाती ही क्यों है, जिन्हें जनता के विरोध के कारण हर बार वापस लेना पड़ता है. इसके पीछे छिपा सच यह है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की बिचौलिया सरकार है. भाजपा सरकार पूंजीपतियों से मिलने वाली कमीशनखोरी से चलती है. इसीलिए जनता को विश्वास में लिए बिना ही खरबपतियों के फायदे के लिए कायदे-कानून बनाए जाते हैं. लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ जाता है और आखिरकार सरकार जनाक्रोश का सामना नहीं कर पाती है तो दिखावे के लिए एक कदम पीछे ले लेती है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हर बार एक कदम पीछे लिया जाना और जनता के शोषण के लिए बनाए गए कानूनों को वापस लेना जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सरकार के डर जाने के कारण होता है.