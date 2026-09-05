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अखिलेश ने इशारों में जयंत चौधरी पर तंज कसा; किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अलोकतांत्रिक है, इसलिए जनता को साथ लिए बिना कानून बनाने का षड्यंत्र करती है.

अखिलेश ने इशारों में जयंत चौधरी पर तंज कसा.
अखिलेश ने इशारों में जयंत चौधरी पर तंज कसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:03 AM IST

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नीयत में कमी होने से तपस्या सफल नहीं होती. अखिलेश यादव ने इशारों में बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के उन बयानों पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में सरकार की तरफ से किए गए काम की सराहना की थी.

जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार की किसानों के लिए किए गए काम के लिए जमकर सराहना की थी. अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस देश का किसान नीति भी जानता है और खेती भी जानता है.

उन्होंने कहा कि इस सोच पर अफसोस है कि किसान विरोधी भाजपा सरकार को सही साबित करने की कोशिश लगातार की जा रही है. जिस सरकार की सोच खेत से लेकर खेती और खलिहान तक छीनकर पूंजीपतियों को दे देने की हो, उस सरकार का साथी बनकर किसानों के भले के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता.

अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल यह है कि भाजपा सरकार ऐसे कानून बनाती ही क्यों है, जिन्हें जनता के विरोध के कारण हर बार वापस लेना पड़ता है. इसके पीछे छिपा सच यह है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की बिचौलिया सरकार है. भाजपा सरकार पूंजीपतियों से मिलने वाली कमीशनखोरी से चलती है.

इसीलिए जनता को विश्वास में लिए बिना ही खरबपतियों के फायदे के लिए कायदे-कानून बनाए जाते हैं. लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ जाता है और आखिरकार सरकार जनाक्रोश का सामना नहीं कर पाती है तो दिखावे के लिए एक कदम पीछे ले लेती है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा हर बार एक कदम पीछे लिया जाना और जनता के शोषण के लिए बनाए गए कानूनों को वापस लेना जनता की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सरकार के डर जाने के कारण होता है.

उसमें इस बात की कसक होती है कि भाजपा अपने फाइनेंसरों के स्वार्थों की सिद्धि नहीं कर पाई. ऐसे में भाजपाई और उनके संगी-साथी कुछ दिनों के लिए भूमिगत होकर परिदृश्य से गायब हो जाते हैं, गुपचुप कोई नई साजिश रचते हैं और फिर दूसरे रूप में उन्हीं काले कानूनों को वापस ले आते हैं. जनता फिर विरोध करती है और वह फिर पीछे हटते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा कि यही सिलसिला 10 साल से चल रहा है. इसका मतलब यह है कि देश की समस्त सामर्थ्य, संसाधन, शक्ति और ऊर्जा अनुत्पादक व निरर्थक संघर्षों में व्यर्थ हो रही है.

भूमि अधिग्रहण से लेकर तीन काले कानूनों तक का इतिहास यही रहा है. कभी यही कानून विदेशों की डील का नया लबादा पहनकर रूप बदलकर ले आए जाते हैं, जिनका विरोध आज भी निरंतर हो रहा है और जिन पर भाजपाइयों के सहयोगी सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठे हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा अलोकतांत्रिक है, इसलिए जनता को साथ लिए बिना कानून बनाने का षड्यंत्र करती है. भाजपा सरकार सिर्फ उनसे बात करती है, जिनको लाभ होना है, क्योंकि उन्हीं लोगों से भाजपाइयों को कमीशन मिलता है. इसीलिए आम किसान, मजदूर और जनता का भाजपा की निगाह और नीति में न कोई मोल है, न स्थान, न मान और न सम्मान.

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा घात लगाए बैठी रहती है कि कब मौका मिले और वह कब किसान, मजदूर और आम जनता को ठग लें. उन्होंने कहा कि जो किसान देश की बुनियाद है, वह फरियाद करे, यह ठीक नहीं है. हम आज फिर दोहराते हैं खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा.

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