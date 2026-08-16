ETV Bharat / state

अखिलेश यादव का सरकार पर तंज- 'वन ट्रिलियन इकॉनमी की बात करने वाले गौमूत्र बिकवा रहे'

इस दौरान पहाड़पुर गांव में सपा प्रमुख को सुनने और देखने के लिए ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा. जनसमूह को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए.

कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के गांव पहाड़पुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर्नल जितेंद्र सिंह यादव के निवास स्थान पर पहुंचे. उनके दिवंगत भाई स्व. राघवेंद्र सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त कीं.

अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह सरकार जा रही है. समाजवादी पार्टी समीकरण से टिकट देगी और सभी सीटें जीतेगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर का दावा करने वाले गौमूत्र बिकवा रहे है. हमने 200 लीटर इकट्ठा कर लिया है. अब लखनऊ के डीएम को भेजेंगे. 10 रुपए लीटर के हिसाब से 2000 रुपए हमे मिलेगा.

कानपुर देहात: जिले के रसूलाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा हुआ. इस दौरान वह समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के भाई की उनकी तेरही कार्यक्रम में शामिल हुए. अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.

अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर तंज. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के तमाम वादे महज कागजों तक सीमित रह गए हैं. किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा है. फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है. आलम यह है कि किसानों को अपना आलू 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर देहात समेत पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं. सरकारी अस्पतालों में न तो दवाएं उपलब्ध हैं और न ही मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था है. पेपर लीक की घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बार-बार पेपर रद्द होने से युवाओं का सरकार से विश्वास उठ चुका है.

उन्होंने दावा किया कि देश का युवा अपने हक के लिए एकजुट होकर आगामी चुनावों में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास होगा. रसूलाबाद के निवासियों को आधुनिक परिवहन सुविधाएं देने के लिए राजधानी लखनऊ की तर्ज पर एक विशाल और सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा.

पत्रकारों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए अखिलेश यादव ने रसूलाबाद में 'प्रेस क्लब' के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की. ​इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, स्थानीय पदाधिकारी और हजारों की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे. सभी नेताओं ने एक सुर में अखिलेश यादव के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया.

यह भी पढ़ें: बनारसी साड़ी असली या नकली? बताएगा मोबाइल एप; QR कोड बंद करेगा नक्कालों का धंधा