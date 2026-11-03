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अखिलेश यादव का सरकार पर हमला; धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना बयान को महापाप बताया

अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर फतेहपुर जिले में अधिकारियों की तैनाती का आंकड़ा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जिले में तैनात कुल 10 अधिकारियों में से 9 सवर्ण समाज से हैं, जबकि केवल एक अधिकारी पिछड़े समाज से आता है.

अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि जो समाज 10% है, उसका प्रशासन में प्रतिनिधित्व 90% है. जो 90% है, उसका प्रतिनिधित्व केवल 10% है. बहुत नाइंसाफ़ी है!

उन्होंने इशारा किया कि जिस जिले के सांसद खुद पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज से हैं, वहां का यह हाल है, तो अन्य जिलों में हो रहे अन्याय का अंदाजा लगाया जा सकता है. कौशांबी में सड़क निर्माण की पोल खोलता वीडियो: अखिलेश यादव ने कौशांबी जिले में बन रही एक सड़क का वीडियो भी साझा किया. इसमें ग्रामीण नई बनी सड़क पर झाड़ू लगाकर गिट्टी हटाते दिख रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य की बदहाल गुणवत्ता साफ झलकती है. वीडियो के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी के 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन के झूठे प्रचार पर जनता ने सच की झाड़ू चला दी. इस तरह उन्होंने विकास के दावों को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया. फिल्म के वीडियो पर लंबी पोस्ट: सपा प्रमुख ने एक फिल्म से जुड़े वीडियो को साझा करते हुए एक लंबी पोस्ट लिखी. उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बताया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त और 'लघु-बंधु' बनकर घूम रहा एक व्यक्ति सनातन समाज की एकता तोड़ने का अति निंदनीय काम कर रहा है. अखिलेश ने मांग की है कि इस बात की गहन जांच हो कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है. इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है या आंतरिक शक्ति है. उन्होंने कहा कि पूज्य अवतारों के बीच जानबूझकर नकारात्मक और अपमानजनक तुलना की जा रही है. एक अवतार को दूसरे से बेहतर बताना सनातन समाज के विरुद्ध गहरी चाल है. उनके मुताबिक, हर सच्चा सनातनी दोनों अवतारों का उपासक होता है और नवमी-अष्टमी का भेद किसी के मन में नहीं होता. इस अवांछित तुलना से समाज इतना आहत है कि वह दोनों अवतारों के नाम का उल्लेख कर उसे और आहत नहीं करना चाहते.