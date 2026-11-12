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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: कैश, शराब और प्रलोभन पर नजर रखेंगी 23 प्रवर्तन एजेंसियां, हर सीट पर तैनात होंगी 18 टीमें

कैश, शराब और मुफ्त उपहार बांटने वालों पर कसेगा शिकंजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और धनबल से मुक्त रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थों और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ता दल (FST) और स्थैतिक निगरानी दल (SST) की नौ-नौ टीमें तैनात रहेंगी. यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 टीमें निगरानी करेंगी, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां भी इस अभियान में शामिल होंगी.

हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात होंगी 18 निगरानी टीमें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को लखनऊ के योजना भवन में 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ अभी से प्रभावी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए. नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को धनबल से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए सभी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी.

इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर तुरंत दर्ज होगी हर विभाग की सूचना. (Photo Credit: ETV Bharat) पिछले चुनावों के आंकड़ों से चिन्हित होंगी संवेदनशील सीटें: निर्वाचन आयोग वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान भी करेगा. इसके लिए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. इसके अलावा पिछले छह महीने की गैर-निर्वाचन अवधि में हुई संदिग्ध गतिविधियों और जब्ती से जुड़े आंकड़े भी देखे जाएंगे. इसी आधार पर संवेदनशील सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा और जरूरत के अनुसार व्यय प्रेक्षकों की तैनाती होगी. नकदी, शराब और मादक पदार्थों की आवाजाही पर रहेगी नजर: चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थों और बहुमूल्य धातुओं के इस्तेमाल पर विशेष नजर रखी जाएगी. अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर बने चेक पोस्टों पर सघन जांच की जाएगी. इसके साथ ही बैंकों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा करने और निकालने की गतिविधियों पर भी निगरानी रहेगी. संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाकर संबंधित एजेंसियां जरूरी कार्रवाई करेंगी. केंद्र और राज्य की 23 प्रवर्तन एजेंसियां रखेंगी हर गतिविधि पर नजर. (Photo Credit: ETV Bharat) जब्ती की जानकारी पोर्टल पर तुरंत होगी दर्ज: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जब्ती की कार्रवाई में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के Election Seizure Management System पोर्टल पर राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के साथ FST और SST टीमों की ऑनबोर्डिंग समय से पूरी करने के निर्देश दिए. इस व्यवस्था के तहत किसी एक एजेंसी की ओर से की गई जब्ती की जानकारी पोर्टल के माध्यम से तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंच सकेगी. इससे अलग-अलग एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान होगा और कार्रवाई में देरी नहीं होगी.