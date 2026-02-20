ETV Bharat / state

सदन में सीएम योगी बोले- जाति-जाति का शोर मचाते कायर, कहा- आंकड़ों में नेता प्रतिपक्ष कर रहे गड़बड़ी, चाचा का असर है

इंडस्ट्री 5.0 पर होनी चाहिए चर्चा : 2016-17 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 43,000 के आसपास थी और जब हम लोग इस वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च तक जाएंगे तो यह 1,20,000 क्रॉस कर चुकी होगी, क्या 43,000 में और 1,20,000 में कोई अंतर नहीं है. इंडस्ट्री 5.0 पर चर्चा होनी चाहिए.

आज यूपी अग्रणी राज्य : सीएम योगी ने कहा, 2019 में विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की. 1 लाख 10 हजार युवकों को ब्याज फ्री लोन उपलब्ध कराया गया. नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी को अग्रणी राज्य माना है. यूपी में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया. आज यूपी निवेश के सपनों की मंजिल के रूप में विकसित हुआ है.

सपा सरकार में एमएसएमई की हालत खराब थी : बैंक में यूपी के लोगों के पैसे का 43% ही मिलता था जो कि अब 61 से 62% हो गया है. जिस राज्य के पास एमएसएमई नेटवर्क और कुशल मैनपावर होगा वह प्रदेश तरक्की जरूर करेगा. सपा सरकार में यूपी के सभी एमएसएमई यूनिट्स का हाल खराब था. हमारी सरकार ने एमएसएमई वालों की सुविधा के लिए सर्वे कराया.

राजकोषीय घाटा को कम किया : योगी ने कहा, 13 लाख की जीडीपी को हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा चुके हैं, इसको अब हम 40 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे. 31 मार्च को नया बजट आने के बाद सभी विभागों की कार्य योजना तैयार कर रहें. सभी विभाग अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे. 2016 - 2017 में राजकोषीय घाटा चार प्रतिशत से ज्यादा था. आज दो प्रतिशत से कुछ ज्यादा है. उत्तर प्रदेश में 2026 में पूंजीगत व्यय 1 लाख 77 हजार करोड़ हो गया है.

नेता प्रतिपक्ष और शिवपाल की ली चुटकी : सदन में सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और शिवपाल यादव पर चुटकी ली. माता प्रसाद पांडेय पर कहा, आप आखिरी पीढ़ी हैं, सच्चे समाजवादी हैं. समाजवादी विचारधारा के साथ चले, वो अलग बात है कि आपके साथ शिवपाल जी जैसे लठैत ने भी चलने की कोशिश की. नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों में गड़बड़ कर रहे हैं. उन पर चाचा का असर है.

सीएम योगी के बजट पर चर्चा से पहले माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूल-कॉलेजों की फीस का मुद्दा उठाया. कहा, एक कानून लाया जाए, जिससे स्कूल-कॉलेजों की फीस तय हो सके. ऐसा नहीं हुआ तो गलगोटिया जैसी स्थिति पैदा होगी. वो तो न जाने से कहां से कुत्ता खोज लाए हैं और कहा कि हमने बनाया है. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा सदन हंसने लगा.

लखनऊ : यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है. सीएम योगी बजट पर जवाब दे रहे हैं. दिनकर की कविता गाते हुए योगी ने कहा, जाति-जाति का शोर मचाते कायर. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडय ने सरकार को घेरा. सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाले जाने का मुद्दा उठाया. मंत्री अनील राजभर ने जवाब दिया, किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा. यह सरकार ने भी तय किया है.

कांग्रेस की निंदा की : दिल्ली के AI समिट में दुनिया के 20 राष्ट्राध्यक्ष और 100 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं. AI आज औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारक बनने जा रहा है. भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्मनाक प्रदर्शन की कड़ी निंदा की. दिनकर की कविता गाते हुए योगी ने कहा जाति जाति का शोर मचाते कायर.

कम से कम ब्राह्मणों को तो पेंशन देते : योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पेंशन योजना शक्ल देख कर दी जाती थी. माता प्रसाद पांडेय से कहा कि कम से कम गरीब ब्राह्मणों को तो पेंशन देते. जवाब में माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि गरीब ब्राह्मण जीने तो पाए मुख्यमंत्री जी.

सभी को देना होगा अपना ब्योरा : इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड कर दिया है. इसके साथ ही कर्मचारियों से भी चल अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा जा रहा है. जिन कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं दिया है उनका वेतन रोक दिया गया है.

कंपनियां बदल सकती हैं, कर्मचारी नहीं : सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से पहला सवाल किया. उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए. इस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि निविदा में कार्य अवधि पहले से निर्धारित होती है. कंपनियां बदल सकती हैं, लेकिन कर्मियों को नहीं बदला जाता. उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2009 और 2016 के आदेश लागू हैं और वर्तमान सरकार ने इसमें कोई नया निर्णय नहीं लिया है.

सपा विधायक ने कविता से किया तंज : सपा विधायक आरके वर्मा ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कविता के माध्यम से तंज कसते हुए कहा, तेल की बोतल पूछ रही है ये, पहले तुम ही खरीदते थे मुझे… आज क्यों सोच रहे हो. उन्होंने आरोप लगाया कि आलू किसान परेशान हैं जबकि बिचौलिये मालामाल हो रहे हैं. मंत्री ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकती है. उन्होंने दावा किया कि नौ वर्षों में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया. ‘बोतल’ वाले तंज पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष को बोतल की बड़ी चिंता है और बोतल के दाम जरूर बढ़े हैं.

सदन में हंगामा : मंत्री के इस बयान पर सपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया, जिससे सदन में कुछ देर के लिए हंगामा हो गया. शोर-शराबे के बीच कार्यवाही आगे बढ़ाई गई. समाजवादी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि इस सरकार का यह आखिरी बजट है. अबकी बार सपा सरकार. हम लैपटॉप बांटते थे और ये लाठियां बांटते हैं. बजट आता है मगर वित्तीय स्वीकृति होती नहीं बजट लेप्स हो जाता है. विकास का संकल्प अधूरा रह जाता है.

माता प्रसाद का सुरेश खन्ना ने किया विरोध : माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि 19.42 लाख करोड़ का ऋण हो रहा है. सुरेश खन्ना ने तत्काल विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह एकदम गलत है. उन्होंने कहा कर्ज नौ लाख से अधिक नहीं है. हम कर्ज का ब्याज देने में सक्षम हैं. सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा के जमाने में 34 प्रतिशत था जो कि अब 27 प्रतिशत है. माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि 2017 से अब तक राजकोषीय घाटा दोगुना हो गया है. प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत का 54 प्रतिशत है.

फीस वृद्धि पर कानून बनाने की मांग : उन्होंने कहा कि हमने कम बजट में ज्यादा काम किए और आपके ज्यादा बजट में कम काम हुआ है. आपने जो बजट पास किया क्या उनकी वित्तीय स्वीकृति आपने ली थी क्या. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूलों और निजी विश्वविद्यालयों पर गंभीर सवाल उठाया. उन्होंने सिटी मांटेसरी, जयपुरिया की फीस पर सवाल उठाया। उन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया. उन्होंने कानून बनाकर फीस वृद्धि रोकना की मांग की.

