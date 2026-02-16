ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026; अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

लखनऊ: बजट सत्र में आज सोमवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विभिन्न शिकायतों में उत्तर प्रदेश के निजी चिकित्सालयों और निजी पैथोलॉजी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों और निजी पैथोलॉजी के खिलाफ एक्शन किया गया है, कितने अस्पताल सील किए गए, कितनों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोला. कहा कि इस बात की भी जांच होगी कि कितने लोग निजी चिकित्सालयों से वसूली करने के लिए शिकायत करते हैं.