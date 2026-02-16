यूपी विधानसभा बजट सत्र 2026; अस्पतालों के खिलाफ एक्शन की डिप्टी सीएम ने दी जानकारी
कहा-इस बात की भी जांच होगी कि कितने लोग निजी चिकित्सालयों से वसूली करने के लिए शिकायत करते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 12:41 PM IST
लखनऊ: बजट सत्र में आज सोमवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विभिन्न शिकायतों में उत्तर प्रदेश के निजी चिकित्सालयों और निजी पैथोलॉजी के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों और निजी पैथोलॉजी के खिलाफ एक्शन किया गया है, कितने अस्पताल सील किए गए, कितनों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोला. कहा कि इस बात की भी जांच होगी कि कितने लोग निजी चिकित्सालयों से वसूली करने के लिए शिकायत करते हैं.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ₹40000 का एक इंजेक्शन उपलब्ध है, जो भी हार्ट अटैक से पीड़ित होकर या उससे संबंधित मामलों में आता है, उसको यह इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे अगले 24 घंटे तक उसे अटैक नहीं आता. इस दौरान निकटतम मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज किया जाता है. उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज को इस तरह के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब कोई मरीज पहुंचता है तो उसकी एक रिपोर्ट डाल दी जाती है और इस आधार पर आगे का इलाज चलता है.