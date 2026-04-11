आईआईटी के हैकेथॉन में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मारी बाजी, जीता 3 लाख का पुरस्कार
2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 48 टीमों के छात्रों ने हिस्सा लिया, 9000 से अधिक पंजीकरण आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:27 PM IST
कानपुर: आईआईटी कानपुर में C3I हब की ओर से आयोजित हैक आईआईटी के वैश्विक साइबर सुरक्षा हैकेथॉन 2026 के ग्रैंड फिनाले में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की टीम ने पहला स्थान हासिल किया. टीम के विजेताओं को 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया. इसी तरह दूसरे स्थान पर नाइट म्याउल्स की टीम के सदस्यों ने अपनी जगह बनाई, जिसके चलते टीम के सदस्यों को 2 लाख और फिर फाइट कोंसिसाओ रोड्रिग्स ऑफ टेक्नोलॉजी वाशी नवी मुंबई की टीम के सदस्यों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया.
आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि लगातार 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में जहां पूरे देशभर से 48 टीमों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया. वहीं, कुल 9000 पंजीकरण इसके लिए आए थे. इस हैकेथॉन का मुख्य विषय- महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा था. जिसका मकसद डिजिटल युग में उभर रही साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान खोजना था. इस पूरे आयोजन के दौरान समाधान ट्रैक और कैप्चर द फ्लैग ट्रैक में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.
आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आईआईटी कानपुर पहुंचे, सुबोध कुमार ने बताया कि उनकी टीम के सदस्यों ने पहला स्थान हासिल किया है. जिसकी उन्हें बेहद खुशी है. उन्होंने बताया, उनकी टीम को कुछ 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए दिए गए थे. जिसमें हमने एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की सुरक्षा के लिए ऐसा डिजिटल ट्विन तैयार करके दिखाया था, जिसे कोई हैकर ब्लॉक न कर सके.
सुबोध ने बताया कि अगर कोई हैकर कुछ नुकसान भी करना चाहता है, तो उसे अपने मिरर सिस्टम को देखना होगा. वह हमारे डिजिटल ट्विन का तोड़ नहीं ढूंढ सकता है और हमारा प्लांट हमेशा सुरक्षित रहेगा.
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