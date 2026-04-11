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आईआईटी के हैकेथॉन में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मारी बाजी, जीता 3 लाख का पुरस्कार

आईआईटी कानपुर में विजेता टीम को चेक सौंपते आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसर. ( Photo Credit; Media Cell IIT Kanpur )

कानपुर: आईआईटी कानपुर में C3I हब की ओर से आयोजित हैक आईआईटी के वैश्विक साइबर सुरक्षा हैकेथॉन 2026 के ग्रैंड फिनाले में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की टीम ने पहला स्थान हासिल किया. टीम के विजेताओं को 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया. इसी तरह दूसरे स्थान पर नाइट म्याउल्स की टीम के सदस्यों ने अपनी जगह बनाई, जिसके चलते टीम के सदस्यों को 2 लाख और फिर फाइट कोंसिसाओ रोड्रिग्स ऑफ टेक्नोलॉजी वाशी नवी मुंबई की टीम के सदस्यों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया.

सुबोध कुमार, आर्मी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी पुणे (Video Credit; ETV Bharat)

आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि लगातार 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में जहां पूरे देशभर से 48 टीमों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया. वहीं, कुल 9000 पंजीकरण इसके लिए आए थे. इस हैकेथॉन का मुख्य विषय- महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा था. जिसका मकसद डिजिटल युग में उभर रही साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान खोजना था. इस पूरे आयोजन के दौरान समाधान ट्रैक और कैप्चर द फ्लैग ट्रैक में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.