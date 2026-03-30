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नाविक पोर्टल पर अब नावों और क्रूज के लिए होंगे आवेदन, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारी नोएडा में आयोजित अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण की तरफ से आयोजित प्रशिक्षण में शामिल हुए थे. ट्रेनिंग में जानकारी दी गई कि किस तरह से नाविक पोर्टल पर आवेदन आने के बाद आगे बढ़ाना है. सर्वेयर से नाव और क्रूज का सर्वेक्षण कराना है. उसके बाद सभी दस्तावेज नाविक पोर्टल पर अपलोड होंगे. इसके बाद पंजीकरण प्राधिकारी को नाव और क्रूज के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करनी है.

'नाविक' (NavIC) पोर्टल बनकर तैयार: भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देशभर में नावों और क्रूज के पंजीकरण व संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 'नाविक' (NavIC) पोर्टल डेवलप किया है. यह पोर्टल उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे सुरक्षा व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

अब इसी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की नदियों में नाव और क्रूज चलाने के इच्छुक इन्वेस्टर्स अपना आवेदन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. नावों के पंजीकरण और संचालन से संबंधित कार्यों के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नाविक पोर्टल बनाया है. जिसके माध्यम से पंजीकरण और अन्य संबंधित कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अब जल परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. जल परिवहन प्राधिकरण के गठन के बाद अब अधिकारी भी पूरी तरह से पर्यटकों को जल यात्रा का लुत्फ दिलाने के साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने पर फोकस करने लगे हैं. यही कारण है कि अब परिवहन विभाग के कई अफसर इन्लैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग लेकर वापस लौटे हैं और अब नाविक पोर्टल पर नावों के साथ ही क्रूज के आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर तैयार हैं.

नाव चालक को करना होगा कई नियम फॉलो (Photo Credit; ETV Bharat)

मुख्यालय पर तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी जल परिवहन उमाशंकर सिंह प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर लौटे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया है. अब नाविक पोर्टल पर आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है.



नाविक पोर्टल की खासियत-

नावों, क्रूज और अन्य जलयानों का पंजीकरण अब ऑनलाइन होगा. पंजीकरण के लिए आवेदन का पता प्रमाण, आईडी प्रूफ, स्वामित्व की घोषणा और बीमा कॉपी जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे. इसमें ऑनलाइन आवेदन, सर्वे और सर्टिफिकेट शामिल हैं. यह सिस्टम मुख्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्गों (नदियों, नहरों) के लिए है. नए नियम सुरक्षित और अधिक पारदर्शी तरीके से नाविकों व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं.



10 नदियों में जल परिवहन पर जोर: उत्तर प्रदेश में भविष्य की जल परिवहन की योजनाओं की रणनीति तैयार हो गई है. प्रदेश में 11 नदियों को जल परिवहन के लिए बेहतर माना गया था. हालांकि, इन नदियों में सई नदी में पानी की मात्रा काफी कम है, इसलिए अब 11 की जगह 10 नदियों में वॉटरवेज के काम को लेकर योजना बनने लगी है. अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण में परिवहन विभाग के अलावा कई विभाग शामिल होंगे और बड़े स्तर पर जल्द काम शुरू होगा. टेक्निकल, ड्रेनेज और रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ होगा. जल परिवहन के तहत जलयानों का पंजीकरण परिवहन विभाग के आरटीओ ही करेंगे. उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिन जिलों में जल परिवहन का महत्व होता है वहां पर रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे. लखनऊ के अलावा कई अन्य शहरों में भी रीजनल कार्यालय खोले जाएंगे जिसमें बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा के अलावा कुल 19 जनपद शामिल हैं.

टूरिस्ट के लिए खासा इंतजाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में हैं 11 राष्ट्रीय जलमार्ग: देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं. जिनमें से उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं. जलमार्गों के माध्यम से परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया है. सरकार का मत है कि जल परिवहन सिस्टम डेवलप होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा. व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. पर्यटन भी बढ़ेगा जिससे सरकार को लाभ होगा.



उत्तर प्रदेश की इन नदियों में होगा काम-

जलमार्गों का नाम जलमार्ग संख्या लंबाई यमुना नदी 110 1089 किमी गोमती नदी 42 518 किमी असी नदी 12 505 किमी घाघरा नदी 40 340 किमी टोंस नदी 10 373 किमी बेतवा नदी 19 68 किमी चंबल नदी 24 60 किमी वरुणा नदी 108 53 किमी



जल परिवहन प्राधिकरण में नियम-कानून: अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य, आवासीय व्यवस्था, यात्रा भत्ता, बैठकों की प्रक्रिया, कोरम, सलाहकार समितियों का गठन, कार्य संचालन की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, विशेषज्ञों का पैनल, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से जुड़े नियम शामिल हैं. वार्षिक लेखा रिपोर्ट, आरक्षित निधि, भूमि और संपत्ति में प्रवेश करने से संबंधित प्रावधान भी हैं. प्राधिकरण में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीईओ जल परिवहन हैं. इसके अलावा डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जल परिवहन के भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं. आरटीओ जल परिवहन की भी भूमिका है. परिवहन विभाग के कार्यालयों में तैनात आरटीओ को भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की भूमिका में रखा जा रहा है और स्पेशलिस्ट सर्वेयर शामिल होंगे.

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जल परिवहन राधेश्याम का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उस दिशा में काम किया जा रहा है. अब नाविक पोर्टल पर आवेदन ओपन है.



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