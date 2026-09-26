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यूपी एपिकॉन-2026; वाराणसी में जुटे देशभर के 600 से ज्यादा डॉक्टर, शुगर एक्सपर्ट बोले- मधुमेह में आलू-चावल से परहेज जरूरी नहीं

पहले दिन इंटरनल मेडिसिन पर व्यापक शैक्षणिक और वैज्ञानिक सत्रों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

यूपी एपिकॉन 2026 में नए दावों और एडवांस इलाज पर होगा फोकस.
यूपी एपिकॉन 2026 में नए दावों और एडवांस इलाज पर होगा फोकस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 8:36 PM IST

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वाराणसी : काशी में यूपी एपिकॉन 2026 का शनिवार से आगाज हो गया. कार्यक्रम में मॉडर्न मेडिसिन के साथ ही हार्ट, शुगर सहित गंभीर बीमारियों को लेकर नई दावों और नई इलाज की तकनीक पर मंथन करने के लिए 600 से ज्यादा एक्सपर्ट वाराणसी पहुंचे हैं. पहले दिन इंटरनल मेडिसिन पर व्यापक शैक्षणिक और वैज्ञानिक सत्रों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अंबुज यादव की अध्यक्षता में दीप्तांशु वेदांत गुप्ता पुरस्कार के लिए पीजी क्विज से हुई. 43वें वार्षिक सम्मेलन में कार्डियोमेटाबोलिक सत्र में डॉ. शरद कुमार ने मधुमेह रोगियों द्वारा फल, चावल और आलू से परहेज करने की भ्रांतियों को दूर करते हुए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार की आवश्यकता पर जोर दिया.

डॉ. मधुर यादव ने दुर्लभ लिपिड विकारों के मूल्यांकन पर चर्चा की और कहा कि एएससीवीडी जोखिम से पहले अग्नाशयशोथ के जोखिम को संबोधित किया जाना चाहिए. डॉ. मधुकर मित्तल (एम्स रायबरेली) ने सेमाग्लूटाइड के अंग-सुरक्षात्मक और वजन प्रबंधन लाभों पर व्याख्यान दिया. डॉ. ज्योतिर्मय पाल ने हार्ट फेल्योर के अप्रोच पर चर्चा करते हुए सत्र का समापन किया और कहा कि कोई भी एक टेस्ट अकेले इसका निदान नहीं कर सकता.

हेमेटोलॉजी सत्र में डॉ. कुंदन मिश्रा ने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नैदानिक मूल्यांकन पर चर्चा की और डेटा साझा करते हुए बताया कि कई मरीज बिना ट्रांसफ्यूजन के ही ठीक हो जाते हैं. डॉ. शैलेंद्र प्रसाद वर्मा (केजीएमयू, लखनऊ) ने हीमोफीलिया-ए के उपचार में हुई प्रगति पर बात की और कहा कि हेमलिब्रा का फैक्टर VIII से कोई संरचनात्मक संबंध नहीं है.

उद्घाटन सत्र को बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने संबोधित किया. उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं जब पश्चिम हमारी ओर देखेगा. इस अवसर पर आईएमएस के निदेशक प्रो. सत्य नारायण शंखवार के साथ वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रो. जी. नरसिमुलु (राष्ट्रीय अध्यक्ष, एपीआई), प्रो. केके गुप्ता, प्रो. संजय टंडन, प्रो. संजय गुप्ता, प्रो. अतुल मेहरोत्रा, प्रो. रिचा गिरी, डॉ. ज्योतिर्मय पाल और प्रो. एल.पी. मीना उपस्थित रहे.

स्पॉन्सर्ड सत्र में डॉ. अजय शुक्ला ने टाइप 2 डीएम प्रबंधन में इमेग्लिमिन की भूमिका पर व्याख्यान दिया. संक्रामक रोग सत्र में डॉ. नेहा गुप्ता ने मधुमेह में संक्रमण पर, डॉ. जॉर्ज एम. वर्गीज ने रिकेट्सियोसिस पर और डॉ. नंदनी चटर्जी ने यात्रा से जुड़ी बुखार की बीमारी पर चर्चा की, जबकि मिसलेनियस सत्र में डॉ. राकेश भदाड़े ने एंटी-एपिलेप्टिक दवा वापसी पर, डॉ. रितु करौली ने क्रॉनिक डायरिया पर, डॉ. रमन पुरी ने एलएआई एएससीवीडी रिस्क कैलकुलेटर पर और डॉ. रवि कांत ने डायबिटिक लंग पर व्याख्यान दिया. समानांतर रूप से हॉल-बी में हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया. सम्मेलन का दूसरा और समापन दिवस कल 27 सितंबर को जारी रहेगा.

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