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यूपी एपिकॉन-2026; वाराणसी में जुटे देशभर के 600 से ज्यादा डॉक्टर, शुगर एक्सपर्ट बोले- मधुमेह में आलू-चावल से परहेज जरूरी नहीं

वाराणसी : काशी में यूपी एपिकॉन 2026 का शनिवार से आगाज हो गया. कार्यक्रम में मॉडर्न मेडिसिन के साथ ही हार्ट, शुगर सहित गंभीर बीमारियों को लेकर नई दावों और नई इलाज की तकनीक पर मंथन करने के लिए 600 से ज्यादा एक्सपर्ट वाराणसी पहुंचे हैं. पहले दिन इंटरनल मेडिसिन पर व्यापक शैक्षणिक और वैज्ञानिक सत्रों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अंबुज यादव की अध्यक्षता में दीप्तांशु वेदांत गुप्ता पुरस्कार के लिए पीजी क्विज से हुई. 43वें वार्षिक सम्मेलन में कार्डियोमेटाबोलिक सत्र में डॉ. शरद कुमार ने मधुमेह रोगियों द्वारा फल, चावल और आलू से परहेज करने की भ्रांतियों को दूर करते हुए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित आहार की आवश्यकता पर जोर दिया.

डॉ. मधुर यादव ने दुर्लभ लिपिड विकारों के मूल्यांकन पर चर्चा की और कहा कि एएससीवीडी जोखिम से पहले अग्नाशयशोथ के जोखिम को संबोधित किया जाना चाहिए. डॉ. मधुकर मित्तल (एम्स रायबरेली) ने सेमाग्लूटाइड के अंग-सुरक्षात्मक और वजन प्रबंधन लाभों पर व्याख्यान दिया. डॉ. ज्योतिर्मय पाल ने हार्ट फेल्योर के अप्रोच पर चर्चा करते हुए सत्र का समापन किया और कहा कि कोई भी एक टेस्ट अकेले इसका निदान नहीं कर सकता.

हेमेटोलॉजी सत्र में डॉ. कुंदन मिश्रा ने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नैदानिक मूल्यांकन पर चर्चा की और डेटा साझा करते हुए बताया कि कई मरीज बिना ट्रांसफ्यूजन के ही ठीक हो जाते हैं. डॉ. शैलेंद्र प्रसाद वर्मा (केजीएमयू, लखनऊ) ने हीमोफीलिया-ए के उपचार में हुई प्रगति पर बात की और कहा कि हेमलिब्रा का फैक्टर VIII से कोई संरचनात्मक संबंध नहीं है.