ETV Bharat / state

अमेठी में अपर्णा यादव का दावा; 2027 में यूपी में फिर बनेगी भाजपा की सरकार

अमेठी: रामलीला मैदान में शनिवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूपी में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. आने वाले विधान सभा चुनाव में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी. अपर्णा यादव ने ये बातें सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही.

अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी साल के 365 दिन आम नागरिकों के हितों को लेकर कार्य करने में जुटी रहती है. यूपी में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी. बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने विकास का रास्ता चुना है. सबका साथ सबका विकास और सब का विश्वास के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. बिहार में बहुत अराजकता थी, जो काम अब हो रहे हैं. हालांकि इसे 50 साल पहले हो जाना चाहिए था. बिहार के लोग मकान, विकास, नौकरियां और छत चाहते हैं.