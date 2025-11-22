ETV Bharat / state

अमेठी में अपर्णा यादव का दावा; 2027 में यूपी में फिर बनेगी भाजपा की सरकार

सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी यात्रा का आयोजन, बच्चों और नेताओं का फूलों से स्वागत.

Photo Credit; ETV Bharat
अपर्णा यादव का यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान, फिर से सरकार बनाने का दावा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: रामलीला मैदान में शनिवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूपी में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. आने वाले विधान सभा चुनाव में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी. अपर्णा यादव ने ये बातें सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही.

अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी साल के 365 दिन आम नागरिकों के हितों को लेकर कार्य करने में जुटी रहती है. यूपी में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी. बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने विकास का रास्ता चुना है. सबका साथ सबका विकास और सब का विश्वास के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. बिहार में बहुत अराजकता थी, जो काम अब हो रहे हैं. हालांकि इसे 50 साल पहले हो जाना चाहिए था. बिहार के लोग मकान, विकास, नौकरियां और छत चाहते हैं.

अमेठी रामलीला मैदान में भाजपा की एकता यात्रा (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी लोग संकल्पित है. हमारे टॉप लीडरशिप से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता आम नागरिकों के हितों के लिए हमेशा कार्य करते हैं. उन्होंने कहा कि अटल जी ने अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा कमल ही कमल खिलेगा कहा था और आज उनकी बातें सच साबित हुई है. बता दें कि रन फॉर यूनिटी एकता यात्रा में में भारी संख्या में स्कूली बच्चे और बीजेपी नेता शामिल हुए. एकता यात्रा पर बुलडोजर से फूल बरसाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, तीन घंटे रहेंगे, संगम पर माघ मेला तैयारियों का लेंगे जायजा

TAGGED:

अमेठी न्यूज
APARNA YADAV TOLD ABOUT UP ELECTION
APARNA YADAV REACHED AMETHI
APARNA YADAV COMMENT ON UP ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.