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नाइजीरिया को भाया यूपी का यह क्षेत्र, अफ्रीका से आई 10 सदस्यों की टीम, ये पहल की

कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक कर मांगा सहयोग, दोनों देशों ने मिलाया हाथ.

up and nigeria sign agreement for agricultural sector development.
नाइजीरिया को भाया यूपी का यह क्षेत्र. (up government media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:26 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश और नाइजीरिया के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग की नई राहें खुलती दिख रही हैं. प्रदेश सरकार जहां कृषि को आधुनिक और तकनीक-संपन्न बनाने में जुटी है, वहीं अब इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. इसी सिलसिले में राजधानी के एक निजी होटल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें नाइजीरिया के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री सीनेटर डॉ. अलीयू साबी अब्दुल्लाही के नेतृत्व में पहुंचे 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिरकत की.


बैठक में उत्तर प्रदेश और नाइजीरिया के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर गहन मंथन हुआ. कृषि मंत्री शाही ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आधुनिक तकनीक व नवाचार के जरिए किसानों की लागत घटे और उनकी आमदनी में इजाफा हो.

चर्चा के दौरान नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश में कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रयासों की जानकारी साझा की, जबकि दोनों पक्षों ने कृषि व खाद्य सुरक्षा से जुड़े अनुभवों तथा तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया.

उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख सचिव उद्यान बीएल मीणा, प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र और आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार ने प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें प्रदेश में कृषि व उद्यान क्षेत्र में चल रहे नवाचारों, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा लागत घटाकर किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत ब्योरा दिया गया. इसी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश की कृषि उत्पादन, उद्यानिकी, सहकारिता और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं से भी अवगत कराया गया.

बैठक का मूल उद्देश्य दोनों पक्षों के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ सहयोग की नई संभावनाएं तलाशना रहा. इस दौरान कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई. नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल में राज्य मंत्री डॉ. अलीयू साबी अब्दुल्लाही के अलावा मोहम्मद इहिएज़ुए अब्दुलमुतालिब, बोलुवाडे एबेनेज़र ओलामिडे, इंजीनियर अमीनू बोडिंगा मोहम्मद, डॉ. एडेट एकाँग, इलुरोमी डेबोला, गालान्ती मलामी मोहम्मद, अदुनमो रूफस संडे, डॉ. जिब्रिल शान्ताली मोहम्मद और इंजीनियर शैलेन्द्र कुमार झा शामिल रहे.

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, महानिदेशक उपकार संजय सिंह, निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी, निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम त्रिपाठी सहित कृषि, उद्यान एवं सहकारिता विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.



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