ETV Bharat / state

दुल्हन एक, दूल्हे दो: दो बारातें देख जनाती हक्का-बक्का, फिर ऐसे सुलटा मामला

अमरोहा: जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कैलशा बाईपास स्थित एक बैंकट हॉल का एक निकाह समारोह जिले में चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक दुल्हन को ब्याहने के लिए दो दूल्हे बारात लेकर पहुंच गए. दो बारातों को देखकर जनातियों के होश उड़ गए. काफी हो हल्ला शुरू हो गया. थाने तक मामला पहुंच गया. पुलिस ने किसी तरह समझौता कराकर मामला शांत कराया. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.





पहला रिश्ता ऐसे तय हुआ: जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी का निकाह मुरादाबाद निवासी एक रिश्तेदार के बेटे से तय किया था. वही दोनों परिवार वालों के बीच बैठकर एक दूसरे से बात हुई और लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच मंगनी की रस्म भी चुकी थी. करीब 1 महीने पहले आपसी सहमति से 12 अप्रैल को शादी की तारीख भी तय हो गई और निमंत्रण पत्र भी रिश्तेदारों में बांट दिए गए.



विवाद बढने पर शादी से इनकार: दोनों परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया की लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया. हालांकि लड़के और उसके परिवार वाले शादी करने पर अड़े रहे. लड़की वालों ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और इसके बाद पंचायत के दौरान ही लड़की के परिवार वालों ने बेटी का रिश्ता संभल के युवक से तय कर दिया. जल्दबाजी में उन्होंने शादी की तारीख भी 12 अप्रैल ही रखी और आयोजन स्थल भी पहले वाला कैलाशा बाईपास रोड पर स्थित एक बैंकट हॉल रखा.





पहले युवक के परिजन शादी के लिए अड़े रहे: वही, मुरादाबाद के लड़के वाले भी शादी के लिए लगातार अड़े रहे. 12 अप्रैल को कैलशा बाईपास रोड पर स्थित बैंक्वट हॉल में पहले संभल की बारात पहुंची. यहां बारातियों का स्वागत शुरू ही हुआ था कि मुरादाबाद से दूसरी बारात की एंट्री हो गई. एक साथ दो बारातें देखकर जनाती सन्न हो गए. दो दूल्हों को लेकर कहानाफूसी शुरू हो गई. हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते जनाती पक्ष और मुरादाबाद के दूल्हे का पक्ष आमने-सामने आ गया. मामला थाने पहुंच गया.





पुलिस ने इस तरह कराया समझौता: इस पूरे मामले में सीओ अभिषेक कुमार यादव ने बताया है कि सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी. स्थिति को नियंत्रित किया गया है. पुलिस ने दुल्हन से उसकी इच्छा पूछी. इस पर दुल्हन ने अपने परिजनों की सहमति से संभल वाले लड़के के साथ निकाह करने की बात कहीं. इसके बाद पुलिस ने संभल वाले दूल्हे से लड़की के निकाह की अनुमति दे दी. मुरादाबाद से आए दूल्हे को पुलिस कोतवाली ले आई. कई घंटे थाने में बैठाकर रखने के बाद जब दुल्हन की विदाई हुई तो पुलिस ने मुरादाबाद वाले दूल्हे को छोड़ दिया. बाकी मौके पर और गांव में स्थिति सामान्य है. विवाद खत्म हो चुका है.







ये भी पढ़ें: अब बारिश में नाला भरने की भविष्यवाणी करेगा AI, 24 घंटे पहले जलभराव का Alert, गोरखपुर में देश का पहला AI मैनेजमेंट सिस्टम