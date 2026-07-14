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अमरोहा नशे में धुत सिपाही बिना टायर के ही दौड़ाता रहा कार! दो युवक घायल, कई वाहनों को भी मारी टक्कर

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटें आईं हैं.

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कार का एक टायर नहीं फिर भी सिपाही हाईवे पर दौड़ा रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:20 AM IST

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अमरोहा: डिडौली कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सिपाही पर नशे की हालत में तेज रफ्तार कार चलाकर 2 युवकों को टक्कर मारने का आरोप लगा है. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि घटना के बाद आरोपी सिपाही ने कार नहीं रोकी. साथ ही कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए हाईवे पर दौड़ता रहा.

टूटी फूटी अवस्था में कार चलाता सिपाही (Video Credit; social media)

जानकारी के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 11 बजे जोया कस्बे के पास हुई. आरोप है कि डिडौली क्षेत्र निवासी सिपाही संजीव तोमर तेज रफ्तार कार चला रहा था. इसी दौरान उसकी कार की चपेट में आकर अमित कुमार और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटें आईं.

हैरानी की बात ये रही कि हादसे के बाद भी कार चालक नहीं रुका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी सिपाही ने भागने के प्रयास में रास्ते में कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी. इसी दौरान कार का एक टायर निकल गया, लेकिन इसके बावजूद वह बिना टायर के ही कार को हाईवे पर काफी दूर तक दौड़ाता रहा. इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और अन्य वाहन चालक भी दहशत में आ गए.

घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी का पीछा किया और जोया टोल प्लाजा के पास उसकी कार को घेरकर रोक लिया. इसके बाद भीड़ ने आरोपी सिपाही की पिटाई कर दी. सूचना मिलते ही डिडौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया. वहीं घायल युवकों को अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए. मामले में आरोपी सिपाही संजीव तोमर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.

डिडौली थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी.

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