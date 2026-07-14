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अमरोहा नशे में धुत सिपाही बिना टायर के ही दौड़ाता रहा कार! दो युवक घायल, कई वाहनों को भी मारी टक्कर

कार का एक टायर नहीं फिर भी सिपाही हाईवे पर दौड़ा रहा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: डिडौली कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सिपाही पर नशे की हालत में तेज रफ्तार कार चलाकर 2 युवकों को टक्कर मारने का आरोप लगा है. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि घटना के बाद आरोपी सिपाही ने कार नहीं रोकी. साथ ही कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए हाईवे पर दौड़ता रहा. टूटी फूटी अवस्था में कार चलाता सिपाही (Video Credit; social media) जानकारी के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 11 बजे जोया कस्बे के पास हुई. आरोप है कि डिडौली क्षेत्र निवासी सिपाही संजीव तोमर तेज रफ्तार कार चला रहा था. इसी दौरान उसकी कार की चपेट में आकर अमित कुमार और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोटें आईं.