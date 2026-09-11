ETV Bharat / state

अमरोहा की ढोलक पर महंगी लकड़ी की थाप; बदलते दौर में नई पीढ़ी से दूर होता पुश्तैनी हुनर

सुर-ताल से जुड़ी अमरोहा की विरासत पर पढ़िए बच्चन सिंह की खास रिपोर्ट...

Photo Credit; ETV Bharat
डिजिटल युग में अमरोहा की ढोलक-कलाकारों का संघर्ष: बाजार और मेहनत के बीच जूझते कारीगर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 5:56 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरोहा: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला सिर्फ एक छोटा शहर नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संगीत की धड़कनों का केंद्र है. यहां की हस्तशिल्प कला, खासतौर पर पारंपरिक ढोलक बनाने की कला, न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि देशभर में अपनी अनूठी आवाज़ और चमक बिखेरती है. लेकिन बदलते बाजार में अब इसी पुश्तैनी हुनर पर संकट की थाप सुनाई दे रही है. महंगी होती लकड़ी, बढ़ती मजदूरी, मशीन से बनी सस्ती ढोलकों से मुकाबला, बाजार में बदलती मांग और सीमित आमदनी ने कारीगरों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत के ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि ढोलक की पूरी वैल्यू चेन कई चुनौतियों से गुजर रही है. कच्चे माल से लेकर तैयार ढोलक के बाजार तक लागत लगातार बढ़ी है, लेकिन कारीगर की कमाई उसी अनुपात में नहीं बढ़ सकी.

महंगी लकड़ी ने बढ़ाई ढोलक की कीमत: अमरोहा की ढोलक की सबसे पहली कड़ी लकड़ी है. कारीगरों के मुताबिक ढोलक बनाने में अलग-अलग जरूरत के हिसाब से लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. अधिकतर ये आम और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है. ये स्थानीय बाजार से आती हैं और इसके लिए कारीगरों को अब पहले की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
ऐसे तैयार होता ढोल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कच्चे माल की कीमत में इजाफा: कारीगरों का कहना है कि लकड़ी खरीदने के बाद उसे सुखाने, काटने और ढोलक के आकार के मुताबिक तैयार करने में भी समय और खर्च लगता है. यदि लकड़ी की उपलब्धता कम होती है तो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है.

Photo Credit; ETV Bharat
ढोलक की लागत. (Photo Credit; ETV Bharat)
2021 बनाम 2026: लकड़ी की कीमत-
वर्षलकड़ी की कीमत
2021200
2026800
बढ़ोतरी500


एक लट्ठे से तैयार होती कई ढोलकें: ढोलक बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि लकड़ी के एक लट्ठे से सीधे ढोलक नहीं बनाई जाती. पहले उसे निर्धारित आकार में काटा जाता है, इसके बाद मशीन या हाथ के औजारों से उसका बाहरी आकार तैयार किया जाता है और अंदर से खोखला किया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बाद लकड़ी को सुखाने, घिसाई, पॉलिश और दूसरी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है. एक लकड़ी के गट्ठर या लट्ठे से बनने वाली ढोलकों की संख्या उसकी लंबाई, मोटाई और आकार पर निर्भर करती है.

कारीगरों से पता चला कि एक सामान्य ढोलक में औसतन 2 किलो/क्यूबिक फीट लकड़ी तक इस्तेमाल होती है और एक लट्ठे से लगभग 3 ढोलक तैयार हो जाती हैं. वहीं कारीगरों के मुताबिक पहले कच्चा माल आसानी से और अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिल जाता था. अब कई बार लकड़ी की तलाश में ज्यादा समय लगता है और कीमत भी पहले से ज्यादा चुकानी पड़ती है.

Photo Credit; ETV Bharat
मशीन से बनाते ढोल. (Photo Credit; ETV Bharat)
500 रुपये की ढोलक अब कितने की? ढोलक की वास्तविक लागत समझने के लिए एक सामान्य ढोलक का पूरा गणित भी खंगाला गया. करीब 5 साल पहले जिस ढोलक की निर्माण लागत लगभग ₹500 के आसपास बैठती थी, आज उसी आकार और गुणवत्ता की ढोलक तैयार करने में लागत बढ़कर ₹1000 तक पहुंच गई है. लेकिन फिर भी बाजार में बढ़ी कीमत का पूरा फायदा कारीगर को नहीं मिलता.

बता दें तो, एक ढोलक तैयार करने में लकड़ी के अलावा मजदूरी, बिजली और मशीन का खर्च, चमड़ा, रस्सी और फिटिंग, पॉलिश, परिवहन तथा व्यापारी का मार्जिन शामिल होता है.

मेहनत ज्यादा, कमाई सबसे कम: ढोलक की अंतिम कीमत और उसे बनाने वाले कारीगर की कमाई में बड़ा अंतर है. कारीगरों के मुताबिक एक ढोलक पर उन्हें प्रति पीस लगभग ₹30 मजदूरी मिलती है. एक दिन में औसतन 30 ढोलक तैयार कर पाते हैं. हालांकि काम हर दिन समान रूप से उपलब्ध नहीं रहता.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

शादी-ब्याह, धार्मिक आयोजन, भजन, जागरण और त्योहारों के समय मांग बढ़ जाती है. पीक सीजन में काम बढ़ता है, लेकिन बाकी समय ऑर्डर कम होने पर कारीगरों की आमदनी भी प्रभावित होती है. यही वजह है कि कई परिवारों की अगली पीढ़ी अब इस काम को स्थायी रोजगार के तौर पर नहीं देख रही.

दूर-दूर तक गूंजती अमरोहा की ढोलक: अमरोहा में तैयार होने वाली ढोलक सिर्फ जिले तक सीमित नहीं है. ये ढोलक लोकगीत मंडलियों, भजन मंडलियों, कव्वाली, जागरण, शादी-ब्याह, रामलीला, स्कूल-कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक कलाकारों तक पहुंचती है.

अच्छी ढोलक की अलग पहचान: रिपोर्ट के दौरान वादकों से बातचीत में ये भी सामने आया कि अच्छी गुणवत्ता वाली ढोलक की अपनी अलग पहचान है. कई कलाकार वर्षों पुरानी ढोलक को सिर्फ इसलिए संभालकर रखते हैं, क्योंकि उसके लकड़ी के बॉडी और आवाज का अनुभव उन्हें नई ढोलक में आसानी से नहीं मिलता. वादकों के मुताबिक एक अच्छी ढोलक 5 साल तक चल सकती है, हालांकि इसकी उम्र इस्तेमाल, लकड़ी और रखरखाव पर निर्भर करती है.

Photo Credit; ETV Bharat
ढोलक बनाते कारीगर (Photo Credit; ETV Bharat)
मशीन से मुकाबला: बाजार में मशीन से बनने वाली ढोलकों ने पारंपरिक कारीगरों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. मशीन से उत्पादन अपेक्षाकृत तेजी से होता है. इससे कीमत कम रखी जा सकती है. दूसरी तरफ हाथ से तैयार ढोलक में कारीगर लकड़ी, आकार और आवाज के हिसाब से कई चीजों को अपने अनुभव से तय करता है. कारीगरों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ग्राहक कई बार पहले कीमत देखता है और बाद में गुणवत्ता देखना पसंद करते हैं.
युवा बदल रहे हैं ढोलक का कारोबार: जहां एक तरफ कई युवा इस कारोबार से दूरी बना रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने इसी पुश्तैनी हुनर को नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है. इनमें कुछ कारीगर ऑनलाइन बिक्री, सोशल मीडिया प्रचार, नए डिजाइन और सजावटी ढोलक पर काम कर रहे हैं. कुछ ने दूसरे राज्यों तक ग्राहक बनाने की कोशिश की है.

यानी संकट के बीच रास्ता भी मौजूद है, जरूरत सिर्फ पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ने की है. अगर कारीगर को डिजाइन, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और सीधे ग्राहक तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म मिले तो बिचौलियों पर निर्भरता कम हो सकती है और तैयार ढोलक की कीमत का बड़ा हिस्सा कारीगर तक पहुंच सकता है.

Photo Credit; ETV Bharat
ढोल पर फिनिशिंग करते कारीगर (Photo Credit; ETV Bharat)

कारीगरों तक कितनी पहुंचीं सरकारी योजनाएं? अमरोहा की ढोलक को ODOP और हस्तशिल्प से जोड़कर बढ़ावा देने की कोशिशें हुई लेकिन असली सवाल ये है कि इन योजनाओं का लाभ कितने कारीगरों को मिला. हस्तशिल्प विभाग, जिला उद्योग केंद्र और कारीगर संगठनों से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जिले में ढोलक बनाने वाले 400 कारीगर ODOP से जुड़े हैं. पिछले 5 वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारीगर, टूलकिट पाने वाले, ऋण/सब्सिडी पाने वाले कारीगरों का आंकड़ा सामने आया है.

बता दें, सरकारी मदद में प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और बाजार उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं, लेकिन कारीगरों की जरूरत सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है. उन्हें बेहतर और सस्ती दर पर कच्चा माल, डिजाइन प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनरी, ऑनलाइन मार्केटिंग और देश-विदेश में बाजार से जोड़ने की भी जरूरत है.

संकट सिर्फ ढोलक का नहीं, एक पूरी विरासत का है: अमरोहा की ढोलक को अगर सिर्फ एक उत्पाद मानकर देखा जाएगा तो कहानी अधूरी रह जाएगी. इसके पीछे लकड़ी बेचने वाला, लकड़ी को सुखाने वाला, आकार देने वाला, खोखला करने वाला, चमड़ा तैयार करने वाला, फिटिंग करने वाला, पॉलिश करने वाला, व्यापारी और आखिर में उसे बजाने वाला कलाकार की पूरी एक वैल्यू चेन है. इस पूरी श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी वह कारीगर दिखाई देता है जिसके हाथों से ढोलक को पहचान मिलती है.

महंगी लकड़ी, बढ़ती लागत और मशीनों की प्रतिस्पर्धा के बीच अगर कारीगर को उचित मेहनताना और बाजार नहीं मिला तो आने वाले सालों में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक कारोबार का नहीं, बल्कि अमरोहा की सदियों पुरानी पहचान को भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें- नवाबी दौर का लखनवी गरारा क्यों इतना खास; सोने-चांदी के तारों से बुनाई, जाने कितने दिनों में होता तैयार

TAGGED:

WOODEN DHOLAK AMROHA
AMROHA DHOLAK
अमरोहा की ढोलक
DHOLAK PRICE AND COST IN AMROHA
DHOLAK MANUFACTURING PROCESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.