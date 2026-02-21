ETV Bharat / state

UP के इस जिले में 5वीं क्लास तक MOBILE से होमवर्क देने पर बैन, BSA का सख्त आदेश

अमेठी बीएसए ने की पहल: इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उस फैसले को लागू करने की कवायद शुरू कर दी है. इसमें कक्षा पांचवी तक के बच्चों को होम वर्क या अन्य शैक्षणिक गतिविधियां मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम से देने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है. महिला आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है. इसके चलते अब पांचवी तक के बच्चों को मोबाइल द्वारा गृह कार्य नहीं दिया जाएगा. सभी खंड शिक्षा अधिकारी उक्त आशय की जानकारी सभी विद्यालयों को शेयर करते हुए समस्त शैक्षिक गतिविधियों को मोबाइल के माध्यम से ना करने का निर्देश दिया है. इस फैसले से जहां स्कूली बच्चों को मोबाइल की लत लगने का भय नहीं रहेगा वहीं अब उन अभिभावकों के लिए यह राहत भरी खबर है जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहता है.



कोविड काल से हुई थी शुरुआत: फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मोबाइल पर गृह कार्य देने का कोई प्रावधान नहीं था. विभाग द्वारा कभी भी बच्चों को मोबाइल के जरिए होम वर्क देने के लिए आदेश नहीं दिया गया था. कोविड काल से शुरू हुआ यह कार्य धीरे धीरे परम्परा बन गया था. खास कर निजी विद्यालय के शिक्षक ग्रुप बना कर बच्चों को होम वर्क देने लगे थे. अब इस फैसले से इस पर रोक लग जायेगी. पहले की तरह अब बच्चों को कॉपी पर होम वर्क दिया जाएगा.





सीधे कॉपी पर दिया जाएगा होम वर्क: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने पत्र में लिखा है कि अपने-अपने अधीनस्थ जनपदों में स्थित कक्षा 5 तक के समस्त शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में विषम परिस्थितियों को छोड़कर मोबाइल फोन के माध्यम से होमवर्क असाइनमेंट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य प्रेषित किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना सुनिश्चित करें. इसके साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में समस्त शैक्षणिक कार्य संपन्न कराए जाएं, होमवर्क दिया जाए. इससे इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके.



बीएसए ये बोले: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को महिला आयोग के पत्र को संलग्न करते हुए निर्देश जारी कर दिया गया है. सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि पत्र का अनुपालन किया जाए.



