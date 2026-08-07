ETV Bharat / state

ग्राम प्रधान न होने पर भी बच्चों को मिलेगा मिड डे मील, BSA ने जारी किया नया आदेश

अमेठी में मिड डे मील के लिए नया आदेश बीएसए ने जारी किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: बेसिक शिक्षा विभाग ने नौनिहालों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर बड़ा फैसला किया है. ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विद्यालयों का मिड डे मील योजना प्रभावित न हो इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नया आदेश जारी किया है. अब नई ग्राम पंचायतों के गठन तक विद्यालयों के MDM खातों का संचालन ग्राम प्रधान के स्थान पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा.

क्या है मामला? 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था. इसकी वजह से कुछ बैंक स्कूलों के MDM यानी मिड डे मील के खातों को चलाने से मना कर रहे थे. इससे स्कूलों में बच्चों का खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी.

क्या है नया आदेश? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी ने कहा है कि जब तक नई ग्राम पंचायत नहीं बनती, तब तक स्कूल का MDM खाता ग्राम प्रधान की जगह स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक दोनों के साइन से चलेगा. जिलाधिकारी ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है. पुराने प्रधानों के लिए क्या आदेश है?

जिन पुराने ग्राम प्रधानों के पास अभी स्कूल का अनाज या मिड डे मील का पैसा है, उन्हें वो तुरंत स्कूल की प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ को देना होगा.