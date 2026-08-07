ग्राम प्रधान न होने पर भी बच्चों को मिलेगा मिड डे मील, BSA ने जारी किया नया आदेश
बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पंचायतों के गठन तक बदली एमडीएम खाते संचालन की व्यवस्था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:46 PM IST
अमेठी: बेसिक शिक्षा विभाग ने नौनिहालों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर बड़ा फैसला किया है. ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विद्यालयों का मिड डे मील योजना प्रभावित न हो इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नया आदेश जारी किया है. अब नई ग्राम पंचायतों के गठन तक विद्यालयों के MDM खातों का संचालन ग्राम प्रधान के स्थान पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा.
क्या है मामला? 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया था. इसकी वजह से कुछ बैंक स्कूलों के MDM यानी मिड डे मील के खातों को चलाने से मना कर रहे थे. इससे स्कूलों में बच्चों का खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी.
क्या है नया आदेश? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी ने कहा है कि जब तक नई ग्राम पंचायत नहीं बनती, तब तक स्कूल का MDM खाता ग्राम प्रधान की जगह स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक दोनों के साइन से चलेगा. जिलाधिकारी ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है. पुराने प्रधानों के लिए क्या आदेश है?
जिन पुराने ग्राम प्रधानों के पास अभी स्कूल का अनाज या मिड डे मील का पैसा है, उन्हें वो तुरंत स्कूल की प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ को देना होगा.
कब तक चलेगा आदेश? ये आदेश नई ग्राम पंचायत बनते ही अपने आप खत्म हो जाएगी. उसके बाद सरकार का नया आदेश लागू होगा.
बीएसए ने क्या कहा? बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि लखनऊ से आए निर्देश के अनुसार, ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन समिति के जरिए मिड डे मील चलाया जा सकता है. इसलिए बच्चों को समय पर खाना मिल सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है. बच्चों का मिड डे मील अब बिना रुके मिलता रहेगा. खाने और पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी.
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