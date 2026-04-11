यूपी का 125 साल पुराना टैंक वाला कॉलेज: जानिए किन विषयों में होती पढ़ाई, रोजगार के ढेरों मौके
देश के पहले CDS भी इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके, कई उपलब्धियां जुड़ी हैं कॉलेज से.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 12:29 PM IST
मेरठ: यूपी का सवा सौ साल पुराना मेरठ कॉलेज एक ऐसा महाविद्यालय है जो कि रक्षा अध्ययन के क्षेत्र में पढ़ाई का अवसर सेना या फिर डिफेंस में जाने वालों को देता है. बता दें, इस कॉलेज से रक्षा अध्ययन विषय में स्टडी करने वाले आज देश में बड़े सैन्य अधिकारी भी हैं. देश के पहले सेना के CDS (चीफ ऑफ डिफेंस) रहे बिपिन रावत ने भी मेरठ कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग से पढ़ाई किया था. आइए जानते हैं नए सत्र में प्रवेश के लिए क्या नियम, कैसे करें अप्लाई, कितनी फीस और कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है.
मेरठ कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष अनुराग जायसवाल बताते हैं कि मेरठ कॉलेज में स्थित रक्षाबंधन विभाग में वर्तमान समय में बीए, बीएससी और पीएचडी समेत रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं. वहीं अब नए सत्र के लिए फिर एक बार प्रवेश की प्रक्रिया जल्द ही होने जा रही है. रक्षा अध्ययन विभाग में वर्तमान समय में 2 सेक्शन संचालित हैं, कुल 120 स्टूडेंट्स को बीए में पढ़ने के लिए सीट उपलब्ध रहती है. कई बार इसमें लगभग 20 सीट बढ़ाई भी जा सकती हैं. साथ ही साथ डिफेन्स स्टडीज में शोध कार्य के लिए भी सुविधा उपलब्ध है.
इन विषयों को पढ़ाया जाता है: जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासतौर से उनके लिए तो ये विषय बेहद ही उपयोगी है. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर, देश से संबंधित विषयों पर उनमें चाहे फिर विदेश नीति है, नाभिकीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, या देश की सेवा से जुड़े विषय हो. इन सभी विषयों को इस कोर्स में शामिल किया गया है. जल्द ही एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए जाएंगे.
स्टूडेंट को ऐसे किया जाता प्रेरित: कॉलेज के डिफेंस स्टडीज विभाग के पूर्व विभागध्यक्ष और रक्षा अध्ययन विभाग में तैनात प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पांडेय कहते हैं कि कोई विद्यार्थी जब कोई कोर्स करने का मन बनाता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात आती है कि उसका भविष्य क्या होगा? रक्षा अध्ययन विषय एक छात्र की बहुआयामी प्रतिभा को बाहर निकालता है. वर्तमान समय में देख सकते हैं कि विश्व तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है. युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वह अपने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सजग और सतर्क रहे और राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचे.
उन्होंने बताया कि यहां जो विषय पढ़ाए जाते हैं, उसमें इंसरजेंसी और काउंटर इंसरजेंसी' (Insurgency-Counterinsurgency) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि भी पढ़ाते हैं, ताकि एक छात्र जब अपने समाज में जाए तो उसे मौलिक अधिकारों का ज्ञान भी हो और जो समाज को अपना योगदान दे सके.
रक्षा अध्ययन विभाग से संबंधित पढ़ाई करने के बाद ऐसे युवा IDSA (Indian Direct Selling Association) में जा सकते हैं. इसके अलावा डिफेन्स सर्विसेज में जा सकते हैं, सेना में भी जा सकते हैं.
लेफ्टिनेंट जनरल ए.के सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के सदस्य हैं. पूर्व में डिप्टी आर्मी चीफ के पद पर रहे. डॉक्टर शांतनू दयाल उन्होंने भी मेरठ कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग से ही शोधकार्य किया था. लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन समेत देश के पहले CDS रहे बिपिन रावत ने भी यहीं से पीएचडी की थी. अनेकों ऐसे नाम हैं जो न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी सेवा दे रहे हैं.
कॉलेज में हैं 2 टैंक: बताते चलें, मेरठ कॉलेज में 2 टैंक हैं इनमें से एक टी- 50 टैंक डिप्टी आर्मी चीफ शांतनु दयाल के प्रयासों से मिला था. दूसरा टैंक विजयन्त लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव निम्भोरकर के प्रयासों से मेरठ कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग को मिला था. बता दें, 'मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस' (MGO) के रूप में वह यहां सेवानिवृत्त हुए थे.
रिसर्च तक की पढाई, साथ में टैंक की शिक्षा: कॉलेज में जो 2 टैंक हैं, इनसे शोध छात्रों और स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान बहुत मदद भी मिलती है. क्योंकि टैंक को लेकर पूरी जानकारी स्टूडेंट को यहां दी जाती है. Pre PHD भी यहां से कर सकते हैं, साथ ही रिसर्च कराया जाता है. प्री पीएचड़ी कोर्स वर्क में बाहर से भी एक्सपर्ट विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं. डिफेन्स स्टडीज में मेरठ कॉलेज से बीए में 120 सीटें हैं. अधिक छात्र होने पर इसे 140 तक कर दिया जाता है.
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 60 सीट हैं. वहीं प्री पीएचडी लिए आवेदन कर सकते हैं. बीए इन डिफेन्स स्टडीज के लिए रजिस्ट्रेशन होता हैं, उसमें फॉर्म भरकर स्टूडेंट्स ये विषय चुन सकते हैं. एम.ए में मेरिट के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 6 प्री पीएचडी 6 महीने का कोर्स हैं, जिसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षा लेती है, जो पास होते हैं, वह आगे जाते हैं Pre phd OFFLINE ONLINE दोनों माध्यम से होता हैं. डिफेन्स स्टडीज में बीए करने वाले छात्रों की 1 साल के लिए ₹2500 फीस होती हैं. M.A. में लगभग 2200 रुपये शुल्क है. प्री पीएचडी के लिए 5000 रुपये. वहीं, Phd में एनरोलमेंट के लिए 140 रुपया प्रति माह होता है. बीए का कोर्स 3 साल का होता है और अधिकतम 5 साल का.
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