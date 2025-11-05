ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; बंदी को तत्काल दी जाए जमानत मंजूर होने की जानकारी

कोर्ट ने कहा-न्यायिक प्रणाली या सरकारी लापरवाही की वजह से किसी भी कैदी को एक दिन भी ज्यादा जेल में नहीं रहना चाहिए.

हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, कैदियों की रिहाई में न होने पाए देरी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:42 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी कैदी को जमानत मिल जाती है, तो उसे तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली या सरकारी लापरवाही की वजह से किसी भी कैदी को एक दिन भी ज़्यादा जेल में नहीं रहना चाहिए. जमानत के आदेश सीधे जेल अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कौशाम्बी की सोहराब उर्फ सोराब अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. बता दें, उस पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप है जबकि लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने का बयान दिया है.

वहीं, कोर्ट ने हाईकोर्ट की सीपीसी व एनआईसी नई दिल्ली को ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जमानत के आदेश जेल अधीक्षक तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बंदी किस जेल में बंद है, हाईकोर्ट के जमानत व आपराधिक अपील अनुभाग में इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए.

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार मिला है. बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कहा कि जमानत अर्जी में बंदी की जेल का उल्लेख करें और रिपोर्टिंग अनुभाग को 1 दिसंबर से इसकी रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने पॉलिसी स्ट्रेटजी ग्रांट ऑफ बेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हवाले से कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह प्रतिभूति (जमानत बंध पत्र) का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन न्यायालय में ही करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें क्योंकि राजस्व व पुलिस विभाग में सत्यापन के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण बंदियों की रिहाई में देरी हो रही है.

कोर्ट ने महानिदेशक कारागार को भी सभी जेल प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने का आदेश दिया है कि बीओएमएस के माध्यम से बंदी को प्राप्त जमानत आदेश की तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें. कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं को निर्देश जारी कर फास्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें : सपा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पार्टी के मुरादाबाद जिला कार्यालय खाली करने के नोटिस को किया रद्द

