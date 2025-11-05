ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला; बंदी को तत्काल दी जाए जमानत मंजूर होने की जानकारी

हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, कैदियों की रिहाई में न होने पाए देरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी कैदी को जमानत मिल जाती है, तो उसे तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली या सरकारी लापरवाही की वजह से किसी भी कैदी को एक दिन भी ज़्यादा जेल में नहीं रहना चाहिए. जमानत के आदेश सीधे जेल अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कौशाम्बी की सोहराब उर्फ सोराब अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. बता दें, उस पर लड़की को भगा ले जाने का आरोप है जबकि लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने का बयान दिया है.

वहीं, कोर्ट ने हाईकोर्ट की सीपीसी व एनआईसी नई दिल्ली को ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जमानत के आदेश जेल अधीक्षक तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बंदी किस जेल में बंद है, हाईकोर्ट के जमानत व आपराधिक अपील अनुभाग में इसकी जानकारी मुहैया कराई जाए.

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार मिला है. बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कहा कि जमानत अर्जी में बंदी की जेल का उल्लेख करें और रिपोर्टिंग अनुभाग को 1 दिसंबर से इसकी रिपोर्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है.