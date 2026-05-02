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यूपी में मई के पहले हफ्ते से आंधी-तूफान संग बेमौसम बारिश का अलर्ट, जानिए आज का मौसम

उरई उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला रहा, अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी की मई के पहले वीक में बारिश की चेतावनी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:42 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से हुई बारिश और आंधी तूफान की वजह से अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. जिससे अप्रैल माह में पड़ रही भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिली है. पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण प्रदेश के दोनों संभागों में अगले 2 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा, अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं 4 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बे मौसम बारिश का सिलसिला शुरू होगा. जिससे अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी. वहीं, कानपुर में रात में 7 डिग्री पारा गिरा, अब 4 और 5 मई को फिर से झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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मौसम यूपी का. (Photo Credit; IMD)

पिछले 24 घंटे में बारिश के टॉप 10 जिले: बहराइच 16.8, बलरामपुर 33.4, गोंडा 16.4 ,कन्नौज 38.5, लखीमपुर खीरी 22.7, बाराबंकी 10, हरदोई 10, महाराजगंज 11.6, मैनपुरी 8.8, सीतापुर 9.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 0.5 मिमी के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 900% अधिक है. वहीं 1 मार्च से लेकर 1 मई तक अनुमानित बारिश 15.4 मिली मीटर के सापेक्ष 26.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 71% अधिक है.

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जिलों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

उरई सबसे गर्म: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का उरई सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

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जिलों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने से तराई में कहीं-कहीं छिटपुट बूंदा-बांदी को छोड़कर मौसम साफ और ड्राई रहा. आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान में 4-6°C की बढ़ोत्तरी के उपरांत आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 मई से प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ सम्भावित बारिश के अगले दौर के कारण इसमें पुनः 6-8°C की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, मई के आरम्भिक 10 दिनों के दौरान लू चलने की संभावना नहीं है.

कानपुर में इस दिन बारिश का अलर्ट: मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि अब से ठीक 2 दिनों बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 4 मई से धूलभरी आंधी की शुरुआत होगी और 5 मई तक पॉकेट्स में अच्छी बारिश हो सकती है. मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि दक्षिणी पूर्वी दिशा से हवा आने के चलते गर्म हवाएं नहीं चल पा रही हैं. एक नया विक्षोभ बन सकता है, जिसका असर शनिवार से पहाड़ों और आसपास के मैदानों में दिखाई देगा. मई में कई विक्षोभ बनते दिख रहे होंगे.

वहीं, मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि अगर आपकी फसलें कट गईं हैं, तो उन्हें खेतों से हटा लें. साथ ही जो मौसमी फसलें हैं, उनमें हल्की सिंचाई करते रहें.

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