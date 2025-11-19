विश्व धरोहर सप्ताह; ताजमहल का दीदार करेंगे 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी होंगे शामिल
19 से 24 नवंबर तक 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन, हेरिटेज वॉक के साथ इसका समापन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 12:49 PM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि गुरुवार यानी कल करेंगे. इन विशिष्ट अतिथि में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हैं. ताजमहल विजिट को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारी में जुट गया है. ये सभी विशिष्ट नई दिल्ली में आज से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले न्यायाधीशों के विश्व सम्मेलन में शामिल होने आगरा आएंगे. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर भी गुरुवार को ताजमहल का दीदार करेंगे.
बता दें कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन किया जा रहा है. जो 19 से 24 नवंबर तक चलेगी. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने विशिष्ट अतिथि गुरुवार को ताजमहल का दीदार करेंगे. सभी गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली से 4 लग्जरी बसों में आगरा आएंगे. विशेष सचिव गृह अभय कुमार ने आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा, चिकित्सा, यातायात और प्रोटोकॉल सुनिश्चित कराने के लिए पत्र भेजा है.
डोनाल्ड जॉन ट्रंप भी देखेंगे ताज: बता दें कि ताजमहल देखने गुरुवार को 40 देशों के 126 विशिष्टि अतिथियों का आगमन होगा. डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर भी स्पेशल विमान से गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे खेरिया हवाई अड्डे आएंगे, VVIP रूट से शिल्पग्राम पार्किंग पहुंचेगे. जहां गोल्फ कार्ट से वीवीआईपी पूर्वी गेट से ताजमहज में एंट्री करेंगे. जॉन का यह पहला आगरा दौरा है. कोरोना से पहले सन् 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका ट्रंप और दामाद के साथ ताजमहल का दीदाद किया था.
आज से होंगे ये कार्यक्रम: विश्व धरोहर सप्ताह के पहले बुधवार को आगरा में ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों में फ्री एंट्री है.
ASI आगरा सर्किल विश्व धरोहर सप्ताह में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. जिसकी शुरूआत आज यानी बुधवार सुबह 10 बजे आगरा किला में होगी.
ASI ताजमहल में 19 से 25 नवंबर तक संरक्षण कार्यों को चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगा. 21 को बच्चों के लिए देशभक्ति गीतों और काव्य पाठ प्रतियोगिता, 22 को ताजमहल में कला प्रतियोगिता, 23 को मेहताब बाग में देशभक्ति गीत-गायन प्रतियोगिता और 25 नवंबर को फतेहपुर सीकरी में गायन प्रतियोगिता और हेरिटेज वॉक के साथ विश्व धरोहर सप्ताह के कार्यक्रम का समापन होगा.
