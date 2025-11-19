ETV Bharat / state

विश्व धरोहर सप्ताह; ताजमहल का दीदार करेंगे 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी होंगे शामिल

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार 40 देशों के 126 विशिष्ट अतिथि गुरुवार यानी कल करेंगे. इन विशिष्ट अतिथि में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हैं. ताजमहल विजिट को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारी में जुट गया है. ये सभी विशिष्ट नई दिल्ली में आज से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले न्यायाधीशों के विश्व सम्मेलन में शामिल होने आगरा आएंगे. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर भी गुरुवार को ताजमहल का दीदार करेंगे.

बता दें कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सोसाइटी की ओर से नई दिल्ली में 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन किया जा रहा है. जो 19 से 24 नवंबर तक चलेगी. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने विशिष्ट अतिथि गुरुवार को ताजमहल का दीदार करेंगे. सभी गुरुवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली से 4 लग्जरी बसों में आगरा आएंगे. विशेष सचिव गृह अभय कुमार ने आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा, चिकित्सा, यातायात और प्रोटोकॉल सुनिश्चित कराने के लिए पत्र भेजा है.



डोनाल्ड जॉन ट्रंप भी देखेंगे ताज: बता दें कि ताजमहल देखने गुरुवार को 40 देशों के 126 विशिष्टि अतिथियों का आगमन होगा. डोनाल्ड जॉन ट्रंप जूनियर भी स्पेशल विमान से गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे खेरिया हवाई अड्डे आएंगे, VVIP रूट से शिल्पग्राम पार्किंग पहुंचेगे. जहां गोल्फ कार्ट से वीवीआईपी पूर्वी गेट से ताजमहज में एंट्री करेंगे. जॉन का यह पहला आगरा दौरा है. कोरोना से पहले सन् 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका ट्रंप और दामाद के साथ ताजमहल का दीदाद किया था.