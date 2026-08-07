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वन्यजीव तस्करी गैंग; एसटीएसएफ ने मास्टरमाइंड तस्कर दबोचा, एक फरार

आगरा: यूपी वन विभाग, मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) ने तेंदुए की खाल तस्करी नेटवर्क को लेकर बड़ी कार्रवाई की. मथुरा से मिले इनपुट पर मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने तस्करी के मास्टरमाइंड केशव को दबोच लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में 9 आरोपियों को दबोचा गया है.

बता दें कि 23 जुलाई 2026 को उप्र वन विभाग की टीम ने सैंया थाना पुलिस के साथ आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित एक होटल में छापा मारकर वन्यजीव तस्करी के एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था. टीम ने होटल से वन्यजीव तस्करी में 4 आरोपी पकड़े. जिनसे 10 तेंदुए की खाल और सिर बरामद हुआ था. ये छापामार कार्रवाई वन रेंजर खेरागढ़ सम्यक सिंह केन और वन रेंजर फतेहाबाद विशाल सिंह के साथ वाइल्ड लाइफ एसओएस ने की थी.

दबोचे गए तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस और उप्र वन विभाग की टीम ने छानबीन शुरू की. वन्यजीव तस्करी में मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) और वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) ने छानबीन शुरू की. जिसमें अब तक वन्यजीव तस्करी गिरोह के 9 सदस्यों को पकड़ा जा चुका है. गैंग का मास्टरमाइंड केशव फरार था.



2 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज: आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि मथुरा में वन विभाग को वन्यजीव तस्करी गैंग के फरार मास्टरमाइंड केशव के बारे में इनपुट मिला. जानकारी तुरंत ही मध्य प्रदेश एसटीएसएफ से शेयर की गई. जिस पर घेराबंदी करके वन्यजीव तस्करी के आरोपी केशव को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके साथ ही इस मामले में अन्य 2 आरोपी हरियाणा निवासी सतपाल नाथ और भगत सिंह की जमानत अर्जी को आगरा की अदालत ने खारिज कर दी है. दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.



कई राज्यों में इनका नेटवर्क: डीएफओ राजेश ने बताया कि वन्यजीव तस्करी गैंग के दबोचे गए तस्करों से पूछताछ और जांच में खुलासा हुआ था कि 10 तेंदुए की खाल, कटे सिर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी, कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र, श्योपुर और मुरैना के जंगलों से लाया गया था. कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र में 6, मुरैना के चंबल अभयारण्य क्षेत्र में 2 और श्योपुर में 2 तेंदुएं मारे. तेंदुए की बरामद खालों के अलावा हड्डियां और अन्य अंग भी शामिल हैं. जहां पर तस्करी गैंग का बड़ा नेटवर्क है. इसके बाद तेंदुए की खाल और अन्य अंगों को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में ऊंची कीमत पर बेचा जाता था.