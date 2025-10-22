ETV Bharat / state

भाई दूज पर रोडवेज बसों की स्पेशल व्यवस्था, आगरा से हर 20 मिनट में बहनों को मिलेंगी बस

आगरा: बहनों को भाई दूज पर भाई के घर जाने में कोई परेशानी न हो इसके लिए परिवहन निगम ने पूरी तैयारी की है. निगम ने दीपावली पर जो बसें संचालित की थीं वे लगातार संचालित होती रहेंगी. इसके साथ ही रोडवेज ने बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं. आगरा जिले से हर मार्ग के लिए हर 20 मिनट पर बसें मिलेंगी.



बता दें कि दीपोत्सव को लेकर यूपी राज्य परिवहन निगम की ओर से 747 बसों का संचालन किया गया. ये बसें दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व से पहले विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये इंतजाम कराए. मगर, दीपावली पर कई मार्गों पर अधिक भीड़ की वजह से यात्रियों को बस के लिए इंतजार करना पड़ जाता है. इसलिए, परिवहन निगम ने भैया दूज पर कुछ बदलाव भी किए हैं.





उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के आगरा क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि बसों का संचालन किया जा रहा है. आगरा से दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बरेली, हरिद्वार और देहरादून समेत अन्य मार्गों पर बसें चल रही हैं. आगरा की बात करें तो सराय काले खां के लिए 116, आनंद विहार, कौशांबी और नोएडा के लिए 201, जयपुर के लिए 80, लखनऊ के लिए 50 और अन्य मार्गों पर 300 बसों का संचालन हो रहा है. भैया दूज पर गुरुवार को भी ये बसें सचालित होंगी.





भाई दूज पर सेंट्रल जेल में बहनें करेंगी भाइयों का तिलक: भाई दूज पर आगरा सेंट्रल और जिला जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जेल में बंदी भाईयों का बहनें तिलक करेंगी. बहनों को सुविधा देने के लिए टेंट, मेज-कुर्सी और टीके की थाली समेत अन्य व्यवस्था की जाएगी.