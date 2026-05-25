ETV Bharat / state

अमेरिकी विदेश मंत्री आज करेंगे ताज का दीदार, 3 दिवसीय दौरे पर आए भारत

खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए, खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

Photo Credit; ETV Bharat
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आएंगे आगरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री सोमवार सुबह ताजमहल का दीदार करेंगे. उनके ताजमहल विजिट को लेकर एडवांस टीम शहर में डेरा डाले हैं. जो एयरपोर्ट से ताजमहल तक के पूरे रूट, पार्किंग, एंट्री पॉइंट और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर चुकी है.

बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आगरा आकर ताजमहल दीदार को लेकर शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें तय किया गया कि रविवार सुबह खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए, खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

अमेरिकी एडवांस टीम ने विदेश मंत्री के सुरक्षा के चलते अस्थाई रूप से ताजमहल बंद करने की बात रखी थी. मगर, पुलिस, प्रशासन और ASI ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. कहा कि राष्ट्राध्यक्ष की विजिट के दौरान प्रोटोकॉल के चलते ताजमहल में आम पर्यटकों की एंट्री बंद रहती है. ऐसे में सोमवार को आम पर्यटकों के बीच ही अमेरिकी विदेश मंत्री और उनका प्रतिनिधि मंडल ताजमहल का दीदार करेगा. इस दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे विशेष विमान आगरा के खेरिया स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से उनका काफिला वीआईपी रोड से ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेगा.

आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10:05 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री पूर्वी गेट से ताजमहल परिसर में प्रवेश करेंगे. करीब 1 घंटे तक ताजमहल देखेंगे. ताज भ्रमण करने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री पूर्वी गेट स्थित एक सेवेन स्टार होटल में लंच करेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे विशेष चार्टर प्लेन से जयपुर के लिए रवाना होंगे.

ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी में तप रहे ताजमहल के पत्थर, पर्यटकों का ग्रॉफ लुढ़का...

TAGGED:

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ताजमहल
विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा
FOREIGN MINISTER MARCO RUBIO AGRA
AGRA VISIT FOREIGN MINISTER
FOREIGN MINISTER IN TAJ MAHAL AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.