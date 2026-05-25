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अमेरिकी विदेश मंत्री आज करेंगे ताज का दीदार, 3 दिवसीय दौरे पर आए भारत

आगरा: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री सोमवार सुबह ताजमहल का दीदार करेंगे. उनके ताजमहल विजिट को लेकर एडवांस टीम शहर में डेरा डाले हैं. जो एयरपोर्ट से ताजमहल तक के पूरे रूट, पार्किंग, एंट्री पॉइंट और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर चुकी है.

बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आगरा आकर ताजमहल दीदार को लेकर शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें तय किया गया कि रविवार सुबह खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए, खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

अमेरिकी एडवांस टीम ने विदेश मंत्री के सुरक्षा के चलते अस्थाई रूप से ताजमहल बंद करने की बात रखी थी. मगर, पुलिस, प्रशासन और ASI ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. कहा कि राष्ट्राध्यक्ष की विजिट के दौरान प्रोटोकॉल के चलते ताजमहल में आम पर्यटकों की एंट्री बंद रहती है. ऐसे में सोमवार को आम पर्यटकों के बीच ही अमेरिकी विदेश मंत्री और उनका प्रतिनिधि मंडल ताजमहल का दीदार करेगा. इस दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं.