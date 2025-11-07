ETV Bharat / state

आगरा कमिश्नरेट का एक्शन: घूस में नकदी न मिलने पर 4 जोड़ी जूते ले आए दो सिपाही, निलंबित

आगरा: आगरा पुलिस कमिश्रर की ओर भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन पर फिर पुलिस करप्शन की शिकायतें सामने आईं हैं. जांच के बाद गुरुवार देर रात 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए. आरोप है कि पुलिसकर्मी विवेचना निस्तारण (investigation disposal) के साथ ही रिश्वत लेकर आरोपियों को छोड़ रहे थे. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने एसीपी कोतवाली के कार्यालय में तैनात दो पुलिसकर्मी चार जोड़ी जूतों की वसूली की शिकायत पर निलंबित किए गए. वहीं एक अन्य निलंबित सिपाही ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की धमकी देकर वसूली की थी. वहीं आगरा पुलिस कमिश्नरेट में 10 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मिली शिकायतों पर प्रारंभिक जांच कराई जा रही है.

बता दें कि एसीपी कोतवाली के कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी कौशल और आरक्षी विश्वनाथ को एक जांच मिली थी. जिसमें उन्हें बयान दर्ज करके रिपोर्ट एसीपी के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी थी. शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए दोनों ही पुलिसकर्मी मिले. दोनों ने जांच उसके पक्ष में करने के एवज में डिमांड की. जिसमें नकद रुपए नहीं मिले तो दोनों शिकायतकर्ता से चार जोड़ी जूते ले आए. इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण हेल्प लाइन नंबर पर मिली तो जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने मुख्य आरक्षी कौशल और आरक्षी विश्वनाथ को निलंबित कर दिया.