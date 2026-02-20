ETV Bharat / state

आगरा ताज महोत्सव में गूंजा...पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है...

बता दें कि, आगरा में इंटर नेशनल फेयर ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा. ताज महोत्सव में दूसरे दिन मुक्ताकाशीय मंच से कवि सम्मेलन और मुशायरा हुआ, जिसमें देशभर से मशहूर कवि और शायर आए.

आगरा: जिले में फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्राउंड पर आयोजित ताज महोत्सव में गुरुवार देर रात तक शब्दों का जादू बिखरा. यहां आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे में देश के जाने-माने कवि और शायरों ने अपनी कविता, शायरी से समां बांध दिया. ताज महोत्सव के मुक्ताकाशीय मंच पर ऐसी जुगलबंदी दिखी कि श्रोता वाह-वाह कहते नजर आए. मंच से सुनाई गईं कविताएं, गीत, गजल, शेर से श्रोताओं के मन को आनंदित किया गया.

वीर रस के प्रख्यात कवि डॉ. हरिओम पंवार ने मंच से सुनाया कि ‘भारत की संसद ने कसमें खा खाकर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, बहुत सह लिया अब दिल्ली को आगे अधिक न सहना है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होकर रहना है.’

लाफ्टर चैंपियन के प्रतिभागी कानपुर से आए हेमंत पांडे ने वैलेंटाइन डे पर प्रेम की अभिव्यक्ति करने वालों की व्यथा यूं पढ़ी, ‘एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे न कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जानेमन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया. ’ डॉ. रुचि चतुर्वेदी ने महोत्सव की थीम ‘वंदे मातरम परंपरा एवं राष्ट्र का गौरव’ पर गीत पढ़ा, ‘वंदे मातरम राष्ट्र सकल यशगान है, वंदे मातरम जन जन का उर प्राण है. वंदे मातरम नव जीवन की प्रीत है, यही वंदना का नव भारत गीत है.’ कवि पदम गौतम ने ‘प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता’ पंक्तियां सुनाई.

कवि शशांक प्रभाकर ने सुनाया कि ‘जिक्र होने लगा तकसीम का मेरे घर में, मुझको लगता है कि बच्चे जवान हो गए हैं.’, श्वेता सिंह ने सुनाया कि ‘विषवमन की हुई जांच पड़ताल जब, नेवले ही यहां सांप पाले मिले’, जयपुर से आए मारुति नंदन ने ‘जिन्ना की यादों पर हमने चक्र सुदर्शन चला दिया, चीनी ड्रोन मिसाइल को ब्रह्मोस चला कर गिरा दिया.’ कवि सम्मेलन और मुशायरे में हास्य कवि प्रताप फौजदार, अनिल अग्रवंशी, मदन मोहन दानिश, सुशील सरित, दानबहादुर और सचिन सारंग ने देर रात तक मुक्ताकाशी मंच से काव्य पाठ किया.

