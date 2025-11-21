ETV Bharat / state

नौकर ने 60 साल की बूढी मालकिन की फावडे़ से काटकर हत्या की, आरोपी हिरासत में

नौकर ने बुजुर्ग मालकिन की कर दी हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मालकिन ने नौकर को डांटा तो आरोपी सर्वेंट ने बूढ़ी महिला की फावडे़ से मारकर हत्या कर दी. जब वृद्धा का बड़ा बेटा मौके पर पहुंचा तो आरोपी वहां पर घूमता मिला. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है. आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है. अभिषेक अग्रवाल, डीसीपी ईस्ट (Video Credit; ETV Bharat) डौकी थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया, मामला डौकी थाना के कुंडौल गांव का है. जहां राजन देवी (60) की हत्या हुई है. राजन आज यानी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घर से घेर में आईं थीं. जहां पर उनके पशु और गायें बंधती हैं. उन्होंने बताया वृद्धा रोज की तरह गोबर के कंडे थापने आई. जब राजन देवी घेर के अंदर गईं तो वहां पर छोटू पुत्र सत्तार सो रहा था. जो उनकी गाय और पशुओं की देख-रेख करता है. राजन ने छोटू को डांटकर बाहर निकाल दिया.