नौकर ने 60 साल की बूढी मालकिन की फावडे़ से काटकर हत्या की, आरोपी हिरासत में
नौकर ने आखिर बुजुर्ग मालकिन को क्यों मार डाला, मृतका के बेटे से जानें क्या कहा?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 3:45 PM IST
आगरा: मालकिन ने नौकर को डांटा तो आरोपी सर्वेंट ने बूढ़ी महिला की फावडे़ से मारकर हत्या कर दी. जब वृद्धा का बड़ा बेटा मौके पर पहुंचा तो आरोपी वहां पर घूमता मिला. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है. आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.
डौकी थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया, मामला डौकी थाना के कुंडौल गांव का है. जहां राजन देवी (60) की हत्या हुई है. राजन आज यानी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घर से घेर में आईं थीं. जहां पर उनके पशु और गायें बंधती हैं. उन्होंने बताया वृद्धा रोज की तरह गोबर के कंडे थापने आई. जब राजन देवी घेर के अंदर गईं तो वहां पर छोटू पुत्र सत्तार सो रहा था. जो उनकी गाय और पशुओं की देख-रेख करता है. राजन ने छोटू को डांटकर बाहर निकाल दिया.
इसके बाद राजन देवी ने अंदर से गेट लगा लिया. इसके बाद करीब 1 घंटे बाद राजन देवी का बड़ा बेटा लोकेंद्र कुमार घेर पर आया, तो देखा कि घेर का गेट अंदर से बंद है. उसने अपनी मां को आवाज लगाई. जब राजन देवी ने कोई जबाव नहीं दिया तो बेटे ने पास में घूम रहे छोटू को बुलाया. उसे छत के रास्ते अंदर भेजकर घेर का दरवाजा खुलवाया. जैसे ही लोकेंद्र कुमार घेर के अंदर पहुंचा तो देखा कि मां राजन देवी खून से लथपथ पड़ी थीं. पास में खून से सना फांवड़ा पड़ा था. इस पर परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल ने बताया, बेटे ने नौकर छोटू पर हत्या का आरोप लगाया है. छोटू 5 साल से उनके यहां पर काम कर रहा था. छोटे नशे का आदी था. जिसके चलते कुछ दिन पहले ही उसे काम से हटा दिया था. शुक्रवार को छोटू घेर के अंदर सो रहा था, तो उसे मां ने फटकार दिया.
लोकेंद्र कुमार का आरोप है कि मां के डांटने पर छोटू ने उनकी हत्या कर दी. जिस पर आरोपी छोटू को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. उसने हत्या करना कबूल लिया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
