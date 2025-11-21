ETV Bharat / state

नौकर ने 60 साल की बूढी मालकिन की फावडे़ से काटकर हत्या की, आरोपी हिरासत में

नौकर ने आखिर बुजुर्ग मालकिन को क्यों मार डाला, मृतका के बेटे से जानें क्या कहा?

Photo Credit; ETV Bharat
नौकर ने बुजुर्ग मालकिन की कर दी हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: मालकिन ने नौकर को डांटा तो आरोपी सर्वेंट ने बूढ़ी महिला की फावडे़ से मारकर हत्या कर दी. जब वृद्धा का बड़ा बेटा मौके पर पहुंचा तो आरोपी वहां पर घूमता मिला. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है. आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है.

अभिषेक अग्रवाल, डीसीपी ईस्ट (Video Credit; ETV Bharat)

डौकी थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया, मामला डौकी थाना के कुंडौल गांव का है. जहां राजन देवी (60) की हत्या हुई है. राजन आज यानी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घर से घेर में आईं थीं. जहां पर उनके पशु और गायें बंधती हैं. उन्होंने बताया वृद्धा रोज की तरह गोबर के कंडे थापने आई. जब राजन देवी घेर के अंदर गईं तो वहां पर छोटू पुत्र सत्तार सो रहा था. जो उनकी गाय और पशुओं की देख-रेख करता है. राजन ने छोटू को डांटकर बाहर निकाल दिया.

इसके बाद राजन देवी ने अंदर से गेट लगा लिया. इसके बाद करीब 1 घंटे बाद राजन देवी का बड़ा बेटा लोकेंद्र कुमार घेर पर आया, तो देखा कि घेर का गेट अंदर से बंद है. उसने अपनी मां को आवाज लगाई. जब राजन देवी ने कोई जबाव नहीं दिया तो बेटे ने पास में घूम रहे छोटू को बुलाया. उसे छत के रास्ते अंदर भेजकर घेर का दरवाजा खुलवाया. जैसे ही लोकेंद्र कुमार घेर के अंदर पहुंचा तो देखा कि मां राजन देवी खून से लथपथ पड़ी थीं. पास में खून से सना फांवड़ा पड़ा था. इस पर परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल ने बताया, बेटे ने नौकर छोटू पर हत्या का आरोप लगाया है. छोटू 5 साल से उनके यहां पर काम कर रहा था. छोटे नशे का आदी था. जिसके चलते कुछ दिन पहले ही उसे काम से हटा दिया था. शुक्रवार को छोटू घेर के अंदर सो रहा था, तो उसे मां ने फटकार दिया.

लोकेंद्र कुमार का आरोप है कि मां के डांटने पर छोटू ने उनकी हत्या कर दी. जिस पर आरोपी छोटू को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. उसने हत्या करना कबूल लिया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप?

TAGGED:

AGRA ERVANT KILL 60 YEAR OLD LADY
ACCUSED HAS CONFESSED CRIME
आगरा न्यूज
AGRA SERVANT KILLED HIS MISTRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.