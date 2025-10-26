ETV Bharat / state

यूपी में भी कुरनूल बस हादसे की तरह धू-धू कर जली स्लीपर बस, क्या हुआ सवारियों का? जानिए

रेवरी टोल प्लाजा के पास दिल्ली से गोंडा जा रही थी बस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची.

up agra lucknow expressway bus burns like kurnool bus accident
यूपी में भी कुरनूल बस हादसे की तरह जली बस. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 8:35 AM IST

लखनऊः आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को कुरनूल जैसा बस हादसा होते-होते बच गया. काकोरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेवरी टोल प्लाजा के पास दिल्ली से गोंडा जा रही एक स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जल उठी और जलकर खाक हो गई. हालांकि, चालक की सूझबूझ और यात्रियों की तत्परता से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. इस घटना से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

रेवरी टोल प्लाजा के पास लगी आग: जानकारी के मुताबिक यह घटना रेवरी टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले हुई. बताया जा रहा है कि चलती बस के पहिए में अचानक आग की लपटें दिखाई दीं, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भयंकर थी कि पूरी बस धू-धू कर जल उठी और देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई. गनीमत यह रही कि बस चालक ने खतरे को भांपते हुए तुरंत बस को एक्सप्रेसवे पर किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका दिया. स्थानीय सूत्रों और पुलिस ने पुष्टि की है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि यात्रियों का सामान और बस पूरी तरह से जल गए हैं।.

एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी: बस में आग लगने की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे पर यात्रियों और अन्य चालकों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही काकोरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर यातायात को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हुआ.

पुलिस क्या बोलीः इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि पुलिस मौके पर मौजूद है. हादसे की जांच की जा रही है. आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या पहिए में घर्षण हो सकती है.

