अभिनेत्री जूही बब्बर क्यों बोलीं मुंबई जाना छोटा सा काम?, कही ये बड़ी बात...
रंगकर्मी विनय पतसारिया की पुण्यतिथि पर भावांजलि समारोह में भाग लेने पहुंचीं थीं.
आगरा: रंगमंच और फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री जूही बब्बर मंगलवार देर शाम आगरा आईं. अभिनेत्री आगरा के सूर सदन सभागार में मंगलवार रात रंगकर्मी स्व. विनय पतसारिया की दूसरी पुण्य तिथि में आयोजित भावांजलि समारोह में उपस्थित रहीं. जिसमें हास-परिहास से भरी कहानियों आदि का मंचन भी हुआ.
वहीं इस अवसर पर गुजरात के रंगकर्मियों ने 'अरे शरीफ लोग' नामक हास्य नाटक के प्रभावशाली मंचन किया. पसोड़न ‘चंदा’ की चांदनी में ‘शरीफ लोग’ गोते लगाते रहे. इस अवसर पर अभिनेत्री जूही बब्बर ने कहा कि किसी कलाकार के लिए मुंबई जाना छोटा सा काम है, लेकिन अपने शहर में रहकर रंगमंच को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा काम होता है. यही काम मुंबई ना जाकर विनय पतसारिया जी ने आगरा में किया. उनका स्व. राम गोपाल सिंह चौहान साहब से मिली रंगमंच की विरासत को ताउम्र जीवंत बनाए रखने का योगदान मुंबई में कलाकार के रूप में स्थापित होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है.
याद आती है मुस्कराहट: जूही ने बताया कि वरिष्ठ रंगकर्मी व अधिवक्ता विनय पतसरिया की मुस्कराहट मुझे हमेशा याद आती है. जब मेरे पिता अभिनेता राजब्बर आगरा से चुनाव लड़े और सांसद बने. तब मैं विनय पतसरिया से मिली थी. इसके बाद उनसे खूब मिलना हुआ. उन्होंने मेरे पिता को अपना भाई माना. आगरा के सभी रंगकर्मी को उनसे जोड़ा और चुनाव जिताने में अहम भूमिका भी निभाई. जब भी उनसे मिलती थी, तो उनका एक ही सवाल होता था कि जूही नया क्या कर रही हो. कौन सा नाटक है, जो कर रही हो.
इन कलाकार ने किया अभिनय: 'अरे शरीफ लोग' नाटक में नवनीत चौहान (निर्देशक एवं अनोखेलाल), दीप्ति चौहान (लक्ष्मी जी), प्रदीप कुमार (पंडित जी), वेद कुमारी, (कलावती), चेतन पटेल (डॉक्टर घटक), सीमा राठौर (सरला जी), विजय (बिहारी लाल), धर्मदेव (गोपी), सेन शर्मा (नौकर), सागर (मकान मालिक), इति चौहान (चंदा), सेलेना जॉन (लाइट एंड साउंड) अनिल चौहान (नाट्य संयोजन), विपिन शर्मा (प्रोडक्शन कंट्रोलर) थे.
