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दीपावली पर आतिशबाजी में जलने पर अपनाएं 'कूल, काल और कवर' फॉर्मूला, परिवार में छोटे बच्चे तो ये बातें रखें याद

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आगरा: दीपावली त्योहार की खुशियों और रौनक में हर कोई डूबने लगा है. आतिशबाजी के बाजार भी सज गए हैं. हर ओर दीपावली की धूम है. यदि आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो दीपावली पर आतिशबाजी के समय सतर्क रहें. अक्सर दीपावली पर पटाखे चलाने या फुलझड़ी जलाने पर बच्चे या युवा जल जाते हैं. जिसकी वजह से दीपावली की खुशियां फीकी पड़ जाती हैं.

यही वजह है कि अस्पतालों में आतिशबाजी में झुलसे मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है. इसको लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन, जिला अस्पताल और सीएमओ ने विशेष तैयारी की है. यदि आपके परिवार में आतिशबाजी या फुलझड़ी जलाने में कोई झुलस जाए तो तुरंत ये काम ना करें. ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़ें आतिशबाजी में झुलसने पर कैसे और क्या करें उपचार सेफ दीपावली कैसे मनाएं.

आगरा (Video Credit; ETV Bharat) जलने पर अपनाएं 'कूल, काल और कवर' फार्मूला: एसएन की बर्न यूनिट एवं प्लॉस्टिक सर्जरी विभाग की नोडल अधिकारी डॉ. दीपशिखा ने बताया कि दीपावली त्योहार पर सतर्क रहें. यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा सतर्क रहें. आतिशबाजी या अन्य हादसे में कोई जल जाए तो जले हिस्से को सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे लगभग 20 मिनट तक रखें. यह घर पर दिए जाने वाला प्राथमिक उपचार है. इसे कूलिंग कहते हैं. इससे त्वचा को कम नुकसान पहुंचता है. घाव को साफ, सूखे और ना चिपकने वाले स्टेराइल ड्रेसिंग अथवा साफ कपड़े से ढक दें. आंख में चोट लग जाए तो आंख को रगड़ें नहीं और दबाव नहीं डालें. तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं. जले मरीजों के लिए एसएन मेडिकल कालेज में 26 बेड की बर्न यूनिट है. अस्पताल पहुंचने पर जले मरीज की सबसे पहले सांस, एयरवे, रक्त संचार और सामान्य स्थिति का आकलन करके उपचार किया जाता है. ऐसे बरतें सावधानी (Photo Credit; ETV Bharat) पटाखे जलाते समय बरतें ये सावधानी: एसएन मेडिकल कॉलेज के त्वचा रोग विभागाध्यक्ष डॉ. यतेंद्र चाहर बताते हैं कि यदि परिवार में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें. क्योंकि, छोटे बच्चे अक्सर करके आतिशबाजी करते समय जल जाते हैं. इसलिए, माता-पिता के साथ परिवार के बड़े सदस्य की मौजूदगी में ही बच्चों को पटाखे बजाने दें. 24×7 घंटे डॉक्टर्स रहेंगे तैनात: आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना, स्वास्थ्य आपातकाल या बीमारी से निपटने के लिए जिले के सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा है. जिले में 24×7 सभी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी. चिकित्सा इकाइयों पर साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति (पावर बैकअप) और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही है. ऐसे बरतें सावधानी (Photo Credit; ETV Bharat)