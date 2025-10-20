अब जले लोगों का हाइड्रो थेरिपी से होगा इलाज, ये बरतें सावधानी
त्योहर पर स्किन का ख्याल बेहद जरूरी है. पटाखे जलाते समय रहे सावधान.
आगरा: दीपावली यानी धूम-धड़ाके का त्योहार. अक्सर इस त्योहार पर जल्दबाजी और असावधानी में कई हादसे होते हैं. जैसे घर में पकवान बनाते समय महिलाओं और युवतियों का जल जाना, ऐसे ही पटाखा फोड़ते समय जल या झुलस जाना. इसलिए, दीपावली पर सतर्क और सावधान रहें. वहीं आगरा की बात करें तो दीपावली त्योहार को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सीएचसी में विशेष व्यवस्था की गई है. जिसमें एसएनएमसी की बर्न यूनिट के साथ ही इमरजेंसी, जिला अस्पताल, सीएचसी पर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की है. जिससे दीपावली पर बर्न मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा सके. एसएनएमसी में जले मरीजों का इलाज हाइड्रो थेरेपी से करने की व्यवस्था की गई है. जिससे जलन कम और संक्रमण से भी बचाव होता है. इसके साथ ही मरीजों की ड्रेसिंग और सर्जरी भी आसानी होती है.
एसएनएमसी के प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएनएमसी की बर्न यूनिट एंटी बैक्टीरियल फ्री यूनिट है. इसमें 30 बेड हैं. जनरल वार्ड में 20 बेड, आईसीयू में 6 और पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में 4 बेड की व्यवस्था है. इसके साथ ही जले मरीजों के शरीर की सफाई करने के लिए हाइड्रो थेरेपी की व्यवस्था है. जिसमें जले मरीज के घाव पर पानी की बौछार करके सफाई की जाती है. जिससे मरीज को जलन और संक्रमण का खतरा नहीं रहता है.
क्या है हाइड्रो थेरिपी? बर्न यूनिट प्रभारी डॉ. दीपशिखा ने बताया कि यूनिट में हाइड्रो थेरिपी की व्यवस्था है. जो कि जले मरीजों के उपचार में कम जलन और दर्द वाली है. जिसमें मरीज के ठीक होने की दर भी तेज है. इसमें विशेष तकनीकि से जले मरीज के घाव की पानी से सफाई की जाती है. घाव और जले प्रतिशत के हिसाब से पानी से सफाई की जाती है. इसके बाद मरीज की ड्रेसिंग कर वार्ड में भर्ती किया जाता है. वार्ड में बर्नकेज (विशेष प्रकार का स्टैंड) में मरीज रखते हैं. जिससे मरीज को कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके चलते ही मरीज तेजी से ठीक होता है. इसमें मरीज के ठीक होने की दर 70-80 फीसदी रहती है.
प्लास्टिक सर्जन और स्टॉफ तैनात: डॉ. दीपशिखा ने बताया कि बर्न यूनिट में अत्याधुनिक उपचार की व्यवस्था है. इसके लिए यूनिट में 2 मॉडयूलर ऑपरेशन थिएटर और प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा है. दीपावली त्योहार को लेकर यूनिट में प्लास्टिक सर्जन, टेक्नीशियन समेत अन्य स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था की है. बर्न यूनिट में दवाओं और सर्जिकल सामान का भी भंडारण किया गया है.
घाव पर टूथपेस्ट ना लगाएं, करें ये काम: उन्होंने बताया कि अक्सर दीपावली पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में बच्चे या महिलाएं होती हैं. ऐसे में बच्चों के पटाखा फोडते समय बड़े लोग मौजूद रहें. बच्चों को ज्यादा ज्वलनशील और तेज आवाज वाले पटाखे ना फोड़ने दें. महिलाएं घर में पकवान बनाने में जलती हैं. उन्हें आराम से काम करना चाहिए. इसके बाद भी यदि कोई जल जाए तो, जले घाव पर टूथपेस्ट या हल्दी लगाते हैं या अन्य क्रीम लगाते हैं. ऐसा कभी ना करें. ऐसा करने से संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. घाव को ठंडे पानी में 10 मिनट तक लगातार रखें. जिससे शरीर का तापमान तेजी से कम हो जाता है. ऐसे में शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए कंबल लपेटते हैं. इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि मरीज को पहले सूती साफ कपड़े से लपेटने के बाद कंबल लपेटें. जिससे संक्रमण का खतरा कम रहता है.
108 नंबर पर करें कॉल, पहुंचेगी एंबुलेंस: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया, त्योहार पर जलने पर या अन्य हादसे में जल्द उपचार की जरूरत होती है. ऐसे में मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए. इसके लिए जिले में बेहतर व्यवस्था की गई है. किसी भी हादसे की स्थिति में 108 एंबुलेंस सेवा पर फोन करें. जिससे तत्काल एंबुलेंस मौके पर पहुंचेगी. मरीज को अस्पताल में भर्ती कराएगी. इसके लिए जिला अस्पताल के साथ ही जिले में त्योहार पर ऑक्सीजन, दवाओं की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. हर सीएचसी पर 5 बेड का एक वार्ड तैयार कराया गया है.
पटाखों से स्किन पर नुकसान: एसएन मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी) के स्किन डिपार्टमेंट एचओडी डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया, त्योहर पर स्किन का ख्याल बेहद जरूरी है. पटाखों में हानिकारक केमिकल सल्फर, नाइट्रेट और भारी धातुएं होती हैं. जो स्किन को एलर्जी और इंफ्लेमेशन दे सकती हैं. हवा में फैले धुएं से स्किन की नमी कम होती है, जिससे ड्रायनेस, खुजली और रेडनेस हो सकता है.
यें स्किन केयर टिप्स अपनाएं-
- पटाखों के बाद स्किन साफ करें.
- स्किन डीप क्लीन करें.
- हाइड्रेशन और डाइट का ध्यान रखें.
- फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं.
- सूती कपड़े पहनकर पटाखे फोडें.
