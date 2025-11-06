ETV Bharat / state

आगरा का पिकनिक स्पॉट बनेगा बुद्ध पार्क; मूर्तियां बताएंगी भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा, जानिए क्या-कैसी होंगी सुविधाएं

बता दें कि कांलिंदी विहार के पास खत्ताघर पर शहर का कूड़ा डंप किया जाता था. जिससे वहां पर कूड़े का पहाड़ बन गया. कूड़ा सड़ने से वहां पर बदबू आती थी. जिससे नगला रामबल और अन्य कॉलोनियों के लिए मुश्किल हो गई थी. 2007-08 की बात है कि जब कूड़े के पहाड़ की वजह से नगला रामबल में महामारी फैली. दो लोगों की श्वांस जनित रोग से मौत हो गई. कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए. जिस पर तत्कालीन बसपा सरकार ने कूड़े के ढेर पर बुद्ध पार्क बनवाने की योजना बनाई थी. एक निजी कंपनी को तब करोड़ों की लागत की कूड़े को मिट्टी के ढेर से पाटकर हरियाली विकसित करके पार्क बनाने पर काम शुरू हुआ. जिससे वहां पर शहर का सबसे ऊंचा टीला बन गया. जहां से ताज नजर आता है. मगर, योजना पूरी नहीं हो पाई. जिससे विकसित पार्क उजड़ गया.

आगरा: ताजनगरी की जनता को जल्द ही एक और हरा-भरा पार्क व पिकनिक स्पॉट मिलने वाला है. जहां से ताजमहल भी साफ नजर आएगा. यमुनापार में कालिंदी बिहार सौ फुटा रोड पर कूड़े के पहाड़ पर बने बुद्धा पार्क का सौंदर्यीकरण करके मॉडल पार्क बनाया जाएगा. नगर निगम के भेजे प्रस्ताव को शासन ने मंजूर करके करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया है. पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का टेंडर जारी होने से अब जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा. जिससे स्थानीय लोगों में भी खुशी है. क्योंकि ये यमुनापार का सबसे बडा पार्क बनने जा रहा है.

लोगों को मिलेंगी ये फैसिलिटी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि सन् 2018 में बुद्ध पार्क पर जंगल विकसित करने पर सहमति बनी. तब वन विभाग ने कूड़े के ढ़ेर में जंगल उगाने की तैयारी की. यहां ट्रंचिंग ग्राउंड की करीब 17 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ पौधे उगाने की योजना बनी थी. यह योजना भी मूर्त रूप नहीं ले पाई है. इसके बाद एत्मादपुर विधानसभा के भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने अपनी विधानसभा के इस बड़े पार्क का कायाकल्प कराने के लिए पहल की. जिस पर नगर निगम ने पार्क को खूबसूरत बनाने का प्रस्ताव तैयार किया. जो यूपी सरकार के पास भेज गया. जिसके बाद सरकार ने पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया.

जल्द शुरू होगा काम (Photo Credit; ETV Bharat)

सुंदर मूर्तियां बताएंगी बुद्ध की जीवनयात्रा: नगर निगम के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया, बुद्धा पार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. पार्क के चारों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल बनेगा. रंग-बिरंगी टाइल्स से सजे फुटपाथ बनाए जाएंगे. पार्क में जो टीले हैं, वहां पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को बताने वाली सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाएंगी. पार्क में सैर-सपाटे और सामाजिक आयोजनों के लिए एक बड़ा हॉल भी बनाया जाएगा. पार्क की स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखकर शौचालय और यूरिनल का भी निर्माण होगा.

आगरा का मॉडल पार्क बनेगा बुद्धा पार्क: आगरा नगर निगम के नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि बुद्धा पार्क को आगरा का मॉडल पार्क बनाने का लक्ष्य है. जिसके भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूर करके बजट स्वीकृत किया है. बुद्धा पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का टेंडर भी हो गया है. पार्क में 35 प्रतिशत एरिया में पौधरोपण किया जाना है.

जल्द शुरू होगा काम (Photo Credit; ETV Bharat)

जल्द शुरू होंगे ये काम: बता दें, बुधवार को नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने निरीक्षण किया. जिसमें दोनों विभाग की टीमों ने बुद्धा पार्क के विकास कार्यों की तैयारी देखी. नगर निगम प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने पार्क का संयुक्त निरीक्षण करके पार्क के टीलों पर उगी जंगली झाड़ियों को हटाने की योजना पर चर्चा की. अब जल्द ही इन झाड़ियों की सफाई का कार्य शुरू होगा.



एंट्रेंस प्लाजा, पाथवे, कैफेटेरिया और ओपन थिएटर बनेगा: स्वीकृत प्रस्ताव और बजट में 2.46 करोड़ रुपए से पार्क का एंट्रेस प्लाजा और पार्किंग बनेगा. 1.78 करोड़ रुपए से पाथवे, 65 लाख रुपए की लागत से ओपन एंफली थिएटर बनेगा. लैंडफिल माउंट एरिया का कार्य 28.72 लाख रुपए से होगा. 20.55 लाख रुपए से टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 53 लाख रुपए में कैफेटेरिया और 53 लाख रुपये में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनेगा.

एत्मादपुर विधानसभा से भाजपा विधायक डॉ. धर्म पाल सिंह ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ बुद्ध पार्क का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों से पार्क को विकसित किए जाने को लेकर चर्चा हुई.



यह भी पढ़ें : यूपी में बनने जा रहा बोट म्यूजियम, रथ में बैठकर मिलेगा प्रवेश, नंगे पांव जंगल, नदी और वन्य जीव आपको कराएंगे त्रेतायुग की अनुभूति