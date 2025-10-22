ETV Bharat / state

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा का बदला पैटर्न, अब गोले लगाने से नहीं चलेगा काम... यूं देनी होगी परीक्षा

विवि ने नए पैटर्न से सेमेस्टर परीक्षा कराने की प्लानिंग की है.

Photo Credit; ETV Bharat
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय. ओएमआर शीट भरकर नहीं होगी परीक्षा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस साल से अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. जिससे विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अध्यनरत स्नातक और परास्नातक के छात्रों को नए पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी. ऐसे में पुराने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) पैटर्न से तैयारी करने वाले छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी तरीके को बदलना होगा. विवि ने इस साल परीक्षा से करीब एक माह पहले ही चले आ रहे पैटर्न में बदलाव करके नए पैटर्न से सेमेस्टर परीक्षा कराने की प्लानिंग की है. जिससे छात्रों की परीक्षा में नैय्या गोले लगाकर यानी ओएमआर शीट भरकर नहीं होगी. जिसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के परीक्षा में उत्तर लिखने होंगे.

बता दें कि कोरोना की वजह से विवि ने सत्र 2021-22 से वार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया था. विवि ने छात्रों के हित में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) पैटर्न पर वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा लीं थी. तभी से इस पैटर्न से ही विवि की ओर से वार्षिक और सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही थीं. जिसको लेकर औटा ने विरोध जताया था.

ये परीक्षाएं भी बदले पैटर्न से होंगी: बता दें कि विवि से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पुराने पैटर्न से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. लेकिन, विवि ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत होने वाली परीक्षा के प्रारूप में बदलाव कर दिया. जिससे स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा वर्णनात्मक कराई जाएगी. परास्नातक स्तर की एमए, एमएससी, एमकॉम की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की नवंबर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी वर्णनात्मक आधार पर होंगी.

OMR से होता था गलत मूल्यांकन: औटा महासचिव डॉ. संजय मिश्रा ने बताया, बीते कई सालों से विवि में ओएमआर पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही थीं. जिसका संगठन ने विरोध भी किया था. छात्रों के हित में लिखित परीक्षा होती है. क्योंकि, ओएमआर से छात्रों का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है. लिखित प्रारूप में छात्रों का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है. इसलिए, विवि ने अपने परीक्षा पैटर्न में इस साल बदलाव किया है. ऐसे में अभी से छात्र परीक्षा के नए पैटर्न से तैयारी शुरू कर दें. जिससे परीक्षा में अच्छे अंक आएं.

अब इस पैटर्न पर होगी परीक्षा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस सत्र से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. जिससे नए पैटर्न में छात्रों को अलग-अलग भाग में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव से प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगे.

परीक्षा पैटर्न का विवरण:

नई परीक्षा में तीन भाग होंगे-

भाग A: 10 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के लिए 2 अंक

भाग B: 5 लघु उत्तर प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के लिए 5 अंक

भाग C: 2 दीर्घ उत्तर प्रश्न होंगे, हर प्रश्न के लिए 15 अंक

परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया: विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि, बैच बनाकर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर है. इसके बाद 500 रुपये प्रति छात्र विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 अक्तूबर रखी गई है. फॉर्म भरने की समय सीमा 30 अक्तूबर तक होगी.

परीक्षा का पैटर्न बदला: भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस साल वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है. अब NEP के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा वर्णात्मक प्रारूप पर होगी. जिससे विवि के संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के बदले पैटर्न से ही परीक्षा होगी. ऐसे में छात्र अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं. इस साल नवंबर के द्वितीय सप्ताह से परीक्षा कराने की विवि की पूरी तैयारी है.

यह भी पढ़ें : पीसीएस प्री की आंसर की जारी, 24 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कर सकेंगे अभ्यर्थी

TAGGED:

AGRA NEWS DBRAU NEWS
CHANGE EXAM PATTERN
BBAU CHANGE EXAM PATTERN
बीबीएयू बदला परीक्षा पैटर्न
BBAU EXAM PATTERN CHANGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.