डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा का बदला पैटर्न, अब गोले लगाने से नहीं चलेगा काम... यूं देनी होगी परीक्षा

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस साल से अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. जिससे विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अध्यनरत स्नातक और परास्नातक के छात्रों को नए पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी. ऐसे में पुराने ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) पैटर्न से तैयारी करने वाले छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी तरीके को बदलना होगा. विवि ने इस साल परीक्षा से करीब एक माह पहले ही चले आ रहे पैटर्न में बदलाव करके नए पैटर्न से सेमेस्टर परीक्षा कराने की प्लानिंग की है. जिससे छात्रों की परीक्षा में नैय्या गोले लगाकर यानी ओएमआर शीट भरकर नहीं होगी. जिसमें बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के परीक्षा में उत्तर लिखने होंगे.

बता दें कि कोरोना की वजह से विवि ने सत्र 2021-22 से वार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया था. विवि ने छात्रों के हित में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) पैटर्न पर वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा लीं थी. तभी से इस पैटर्न से ही विवि की ओर से वार्षिक और सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही थीं. जिसको लेकर औटा ने विरोध जताया था.



ये परीक्षाएं भी बदले पैटर्न से होंगी: बता दें कि विवि से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पुराने पैटर्न से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. लेकिन, विवि ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत होने वाली परीक्षा के प्रारूप में बदलाव कर दिया. जिससे स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा वर्णनात्मक कराई जाएगी. परास्नातक स्तर की एमए, एमएससी, एमकॉम की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की नवंबर के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होने वाली परीक्षाएं भी वर्णनात्मक आधार पर होंगी.

OMR से होता था गलत मूल्यांकन: औटा महासचिव डॉ. संजय मिश्रा ने बताया, बीते कई सालों से विवि में ओएमआर पैटर्न पर परीक्षाएं हो रही थीं. जिसका संगठन ने विरोध भी किया था. छात्रों के हित में लिखित परीक्षा होती है. क्योंकि, ओएमआर से छात्रों का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता है. लिखित प्रारूप में छात्रों का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है. इसलिए, विवि ने अपने परीक्षा पैटर्न में इस साल बदलाव किया है. ऐसे में अभी से छात्र परीक्षा के नए पैटर्न से तैयारी शुरू कर दें. जिससे परीक्षा में अच्छे अंक आएं.



अब इस पैटर्न पर होगी परीक्षा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस सत्र से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है. जिससे नए पैटर्न में छात्रों को अलग-अलग भाग में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव से प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगे.

परीक्षा पैटर्न का विवरण:

नई परीक्षा में तीन भाग होंगे-