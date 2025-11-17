ETV Bharat / state

आगरा में रेलवे के खंडहर में महिला को बेहोश हालत में फेंक भागा ऑटो चालक, गैंगरेप की आशंका

आगरा: रेलवे के खंडहर सरकारी आवास में सोमवार को एक महिला बेहोशी की हालत में मिली. महिला को ऑटो सवार फेंक गए हैं. पीड़ित के साथ गैंगरेप होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है. महिला के कपडे़ भी अस्त व्यस्त थे. इस बारे में एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि महिला का उपचार चल रहा है. उसकी हालत में सुधार होने पर घटना के बारे में सही जानकारी मिलेगी.

बता दें कि आगरा कैंट क्षेत्र के पास नार्थ कॉलोनी में रेलवे का सरकारी आवास है. जो खंडहर हो गया है. एक मकान में सोमवार को आटो से 2 युवक आए. दोनों ने आटो से लाई गई महिला को मकान में फेंका और भाग गए. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. युवती के सिर पर चोट के निशान हैं. महिला के साथ रेप और जहरखुरानी की आशंका है.