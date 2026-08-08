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AI Future Ready Conclave 2026; एक्सपर्ट बोले-AI नौकरी देगा और कारोबार भी बढ़ाएगा

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद रविवार को आएंगे आगरा, India AI Mission पर करेंगे चर्चा.

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आगरा में 2 दिवसीय AI Future Ready Conclave देशभर के एक्सपर्ट कर रहे मंथन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:00 PM IST

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आगरा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर आयोजित दो दिवसीय महाकुंभ में देशभर से एक्सपर्ट जुटे हैं. जो कि AI और रोजगार, AI और इनोवेशन समेत अन्य तमाम विषयों पर मंथन कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहां आए एक्सपर्टस.

बता दें कि कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस (सीसीएलए) एवं एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 2 दिवसीय AI Future Ready Conclave 2026 आयोजित किया जा रहा है. जिसमें एआई की नवीनतम तकनीकों, भविष्य की संभावनाओं और उद्योगों में उसके व्यावहारिक उपयोग को निकट से समझा किया जा रहा है.

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मुख्य अतिथि प्रो. आशु रानी ने कहा कि भारत का युवा AI के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है. एआई भविष्य नहीं, वर्तमान की आवश्यकता है. विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि युवाओं को एआई आधारित कौशल से सशक्त बनाएं, जिससे वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें. पहले दिन एक्सपर्ट के सुनने के लिए युवाओं, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुडे लोग पहुंचे.

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पवन कक्कड़, एआई विशेषज्ञ (Photo Credit; ETV Bharat)
AI मनुष्य का विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत: कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस (CCLA) के चेयरमैन पूरन डावर ने बताया कि यह कॉन्क्लेव केवल तकनीक का सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रोडमैप है. आज देश आर्थिक आत्मनिर्भरता के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में है. AI इस परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनने जा रही है. AI मनुष्य का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी क्षमता का विस्तार है. जो लोग एआई को अपनाएंगे, वही आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे. और जो इससे दूर रहेंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे. कहें तो ऐसे लोग प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे.

इसलिए AI को केवल सुनना नहीं, बल्कि आज से ही अपने जीवन, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र का हिस्सा बनाना होगा. क्योंकि, भारत की अगली औद्योगिक क्रांति का आधार AI है. एएआई विशेषज्ञ अंकित धीर ने कहा कि एएआई अब केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक एमएसएमई, स्टार्टअप और प्रोफेशनल की पहुंच में है.

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मुख्य अतिथि प्रो. आशु रानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
एआई नहीं कोई नई चीज: एआई विशेषज्ञ पवन कक्कड़ ने बताया कि एआई को यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने तो आपाको लगेगा कि AI कोई नई चीज है. पहली चीज एएआई कोई एएआई नहीं है. कहें तो एआई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस हैं. इसमें आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी हैं. आप उसे कुछ देते हैं. उससे आपको वो जबाव देता है. जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रही है. इसलिए, एआई आपका सहायक है. भारत में तेजी से AI प्रचार और प्रसार के साथ डेवलप किया जा रहा है. आपको जानकार खुशी होगी कि जिनती भी AI प्लेटफार्म हैं. उनके पीछे जो काम कर रहे हैं. वो इंडियन है. आगे आने वाले दिनों में एआई तेजी से आगे बढेगा.
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पूरन डावर, चेयरमैन, सीसीएलए (Photo Credit; ETV Bharat)
AI नौकरी और कारोबार में उन्नति देगा: AI विशेषज्ञ पवन कक्कड़ ने बताया कि एएआई उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने बताया कि एआई नौकरी भी देगा और आपका जो रोजगार है, उसे भी उन्नति देगा. यदि आप एआई को उपेक्षा देंगे तो वो आपका रोजगार खा भी सकता है. यह आपको देखना है कि आप किस पहलू को नजरअंदाज करते हैं.

एआई कोई नया नहीं है. आप यदि स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं. कम्प्यूटर यूज किया है. गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो 30 से 40 साल से एआई आपके साथ है. जिस तरह से एआई आगे जा रही है. हर दिन नई नई पद्धति आ रही हैं. उनके बारे में हमें अभ्यस्त होना होगा. तो आपका रोजगार, आपकी नौकरी दोनों का भविष्य बेहतर है.

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AI Future Ready Conclave (Photo Credit; ETV Bharat)

AI Technology Exhibition: कॉन्क्लेव में आयोजित AI Technology Exhibition पूरे आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही. जिसमें 26 AI Exhibitors ने रोबोटिक्स, जनरेटिव AI, स्मार्ट ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल सॉल्यूशंस, AI आधारित स्टार्टअप्स तथा छात्र नवाचार परियोजनियों का प्रदर्शन किया गया है. लाइव डेमो और अत्याधुनिक तकनीकों ने प्रतिभागियों को विशेष रूप से आकर्षित किया. डॉ. भीमराव आंबेकडकर विवि की कुलपति प्रो. आशु रानी ने प्रदर्शनी देखी और विभिन्न संस्थानों एवं स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवाचारों की सराहना की.

तकनीकी सत्रों में इन पर चर्चा: कॉन्क्लेव के विभिन्न तकनीकी सत्रों एवं पैनल चर्चाओं में एआई के उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, पर्यटन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप्स और भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर व्यापक चर्चा हुई. प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से संवाद कर AI के व्यावहारिक उपयोग और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझा.

केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि: कॉन्क्लेव के दूसरे दिन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मुख्य अतिथि रहेंगे. India AI Mission के निदेशक आईएएस मोहम्मद वाई. सफीरुल्ला भारत सरकार के AI विज़न, रोडमैप एवं भविष्य की रणनीति पर विशेष Keynote Address देंगे.

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