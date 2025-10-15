ETV Bharat / state

24 देशों की सुंदरियां और 30 के सैन्य अधिकारियों ने किया ताज का दीदार, बोले-जितना सुना था, उससे भी खूबसूरत

दरअसल, भारतीय सेना की ओर से तीन दिवसीय संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है. जिसमें 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होने भारत आए हैं. नई दिल्ली से इन देशों का 250 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को विशेष विमान से आगरा पहुंचकर ताज महल का भ्रमण किया. ताजमहल की खूबसूरती और भव्यता में अधिकारी खो गए. अधिकारियों ने कहा कि जितना सुना था, उससे भी खूबसूरत और भव्य है. उन्होंने ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी और संरक्षण की जानकारी ली.

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने मंगलवार को विदेशी मेहमानों का तांता लगा रहा. सुबह जहां 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी विशेष विमान से पहुंचकर ताज का दीदार किया. वहीं, दोपहर बाद 24 देशों की सुंदरियां भी ताज महल का भ्रमण कर खूबसूरती को निहारा.

ग्लोबल मिलिट्री डिप्लोमेसी का प्रतीक बना ताजमहल: ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ ही दूसरे देशों से आए सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल ताजमहल का दीदार करने के लिए आया था. अपनी विजिट में सैन्य अधिकारियों ने ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी के साथ ही संरक्षण के बारे में जानकारी ली. उन्होंने खूब सेल्फी ली और फोटोग्राफी भी कराई.

अब सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन देखेंगे: बता दें कि यूएनटीसीसी का उद्घाटन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया. यह सम्मेलन 16 अक्टूबर तक चलेगा. इसी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे 30 से ज्यादा देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. भारतीय सेना की स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी देखेंगे. जिसमें स्वदेशी सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. यह सम्मेलन भी सहयोग और स्वदेशी तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है. जिससे शांति मिशन अधिक प्रभावी और भविष्य के लिए तैयार हों.

ताज महल का भ्रमण करतीं मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट. (Video Credit; ASI)

मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट ने ताज का भ्रमणः वहीं, मिस टीन यूनिवर्स की फाइनलिस्ट भारत यात्रा पर आईं हैं, जो बुधवार को ताजमहल का दीदार करने पहुंची. जिसमें भारत, मेक्सिको, अमेरिका, स्पेन, फिलीपींस, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैण्ड, समेत 24 देशों से सुंदरियां शामिल हैं. ताजमहल की खूबसूरती देखकर सुंदरियां खुशी से उझल पडीं. बोलीं... वाह ताज... वंडरफुल. रॉयल गेट और सेंट्रल टैंक पर जमकर सेल्फी लीं और फोटोग्राफी कराई. इसके साथ ही वीडियोग्राफी कराई. मुख्य गुंबद पर पहुंची तो ताजमहल की पच्चीकारी देखी तो उसमें खो गईं. उन्होंने ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी और वास्तुकला की भी जानकारी ली. इसके साथ ही खूबसूरती के बारे में जाना. इस दौरान उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया.



यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी का आगरा दौरा रद्द, ताजमहल का करने वाले थे दीदार