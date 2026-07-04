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भाग्यश्री ने काशी के घाटों को निहारा, देखी मां गंगा की आरती, कही ये बात....

दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई अभिनेत्री भाग्यश्री, आध्यात्मिक नजारा देख हुई भाव विभोर.

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परिवार संग काशी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 11:11 AM IST

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वाराणसी: फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री अपने परिवार के साथ वाराणसी में हैं. जहां उन्होंने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के साथ ही काशी के घाटों का दीदार किया. इस दौरान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया और काशी की आभा देख अभिभूत हुईं.

बनारस में अभिनेत्री भाग्यश्री. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, शुक्रवार शाम विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की भव्य आरती में वह शामिल हुईं. वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और सैकड़ों दीपों की मनमोहक आभा के बीच उन्होंने पूजन-अर्चन आरती कर मां गंगा का दर्शन किया. गंगा तट का आध्यात्मिक वातावरण और आरती की दिव्यता देखकर वह भाव-विभोर नजर आईं.

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घाट पर किया गंगा के दर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

आरती के उपरांत गंगोत्री सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से सचिव दिनेश शंकर दुबे ने भाग्यश्री का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान उन्हें काशी की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मां गंगा की महिमा और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी दी गई. भाग्यश्री ने मां गंगा के समक्ष देश और विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की.

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भाग्यश्री को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि काशी का आध्यात्मिक वातावरण, गंगा तट की अलौकिक छटा और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का अनुभव उनके जीवन के सबसे अविस्मरणीय अनुभवों में शामिल रहेगा. यहां आकर एक अलग सुकून और शांति मिलती है.

वहीं गंगोत्री सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और काशी की आध्यात्मिक पहचान का वैश्विक प्रतीक बन चुकी है. यही कारण है कि देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस दिव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए काशी पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें- पुरी की तरह काशी में भी भगवान जगन्नाथ का विशेष स्नान, अब 15वें दिन रथ यात्रा पर होंगे दर्शन

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