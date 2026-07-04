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भाग्यश्री ने काशी के घाटों को निहारा, देखी मां गंगा की आरती, कही ये बात....

परिवार संग काशी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री अपने परिवार के साथ वाराणसी में हैं. जहां उन्होंने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के साथ ही काशी के घाटों का दीदार किया. इस दौरान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया और काशी की आभा देख अभिभूत हुईं. बनारस में अभिनेत्री भाग्यश्री. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, शुक्रवार शाम विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की भव्य आरती में वह शामिल हुईं. वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और सैकड़ों दीपों की मनमोहक आभा के बीच उन्होंने पूजन-अर्चन आरती कर मां गंगा का दर्शन किया. गंगा तट का आध्यात्मिक वातावरण और आरती की दिव्यता देखकर वह भाव-विभोर नजर आईं.