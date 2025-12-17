ETV Bharat / state

यूपी में एसिड बिक्री पर रोक के मामले में इलाहाबाद HC का अहम फैसला; PIL को स्वतः संज्ञान याचिका में बदला, न्याय मित्र भी किया नियुक्त

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में एसिड की बिक्री पर रोक-रेगुलेशन से संबंधित 2014 में दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने जनहित याचिका (Public interest litigation) को स्वतः संज्ञान याचिका में बदल दिया. कोर्ट ने यह आदेश तब पारित किया जब मूल याचिकाकर्ता (अनुभव वर्मा) ने कहा कि वह इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. इस पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने उन्हें मामले से हटने की अनुमति दे दी.

खंडपीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की इच्छा के कारण मामला बंद कर दिया जाता है तो इससे न्याय का हित प्रभावित हो सकता है. याचिका खारिज करने से इंकार करते हुए बेंच ने कहा कि हम मूल याचिकाकर्ता की पसंद या मकसद पर कोई फैसला नहीं कर सकते जो इस तरह की वास्तविक जनहित याचिका से हटना चाहता है.

'न्याय का हित हो सकता है प्रभावित' : खंडपीठ ने कहा कि अगर ऐसी याचिका को मूल याचिकाकर्ता की इच्छा पर वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यह कोई विरोधी मुकदमा नहीं बल्कि जनहित याचिका है. कोर्ट ने मामले को बनाए रखने और कार्यवाही को स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में फिर से रजिस्टर करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने नियुक्त किया न्याय मित्र : अदालत ने इस मामले में एडवोकेट आकांक्षा मिश्रा और उत्कर्षिनी सिंह को एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है. जनहित याचिका लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए दायर की गई थी. इसमें राज्यों को एसिड रखने और बेचने के लिए नियम बनाने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत पीड़ितों को मुआवजे के लिए योजनाएं बनाने का आदेश दिया गया था.

जनहित याचिका पर अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना 2014 के कुछ प्रावधानों को उपयुक्त नहीं पाया. क्लॉज 4 का सब-क्लॉज (ए) पीड़ितों को मुआवजे के लिए तभी योग्य बनाता था, जब अपराधी का पता न चले या उसकी पहचान न हो. हाईकोर्ट ने इस व्याख्या पर कड़ी आपत्ति जताई.