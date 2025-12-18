ETV Bharat / state

घने कोहरे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा; पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, वाराणसी जाते समय बेकाबू ट्रक ने कार में मारी टक्कर

हादसे में घायलों का चल रहा इलाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )