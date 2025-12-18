घने कोहरे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा; पिता-पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, वाराणसी जाते समय बेकाबू ट्रक ने कार में मारी टक्कर
आजमगढ़ में हादसे के बाद मची चीख-पुकार, 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, कार में सवार थे 7 लोग.
आजमगढ़ : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 254 पर गुरुवार की सुबह एक ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मार दी. हादसे में एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि 4 लोग घायल हो गए. इनमें एक की हालत गंभीर है. हादसा घने कोहरे के बीच हुआ. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.
मेरठ जिले के सरधना इलाके के गांव अलीपुर निवासी 7 लोग कार से वाराणसी जा रहे थे. गुरुवार की सुबह कार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रही थी. इस दौरान माइलस्टोन 254 पर एक बेकाबू ट्रक ने पीछे से कार में टक्कर मार दी.
हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार में सवार विशेष (40) पुत्र ओमवीर, प्रिंस (10 साल) पुत्र विशेष और एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं डॉली (32) वर्ष पत्नी विशेष, उनकी पुत्री अंशिका, पुत्र कार्तिक (12साल) और कार चालक सत्या घायल हो गए.
हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा और पीआरवी के साथ मुबारकपुर थानाध्यक्ष शशिमौली पांडेय टीम के साथ मौके पर पहुंचे. भीषण कोहरे के बीच राहत और बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में कार्तिक की हालत नाजुक बताई जा रही है.
सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि गुरुवार की सुबह कोहरे के चलते एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हैं. सभी लोग मेरठ जिले के रहने वाले हैं. वे वाराणसी जा रहे थे.
