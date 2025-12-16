ETV Bharat / state

यूपी के हाईवे पर मंगल को अमंगल; वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत में सड़कें खून से लाल, 25 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल

मथुरा, उन्नाव, बस्ती और बागपत में ताबड़तोड़ हादसे, घने कोहरे में आपस में टकराए कई वाहन, परिजनों में मची चीख-पुकार.

यूपी में मंगलवार को कई हादसे हुए.
यूपी में मंगलवार को कई हादसे हुए. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:03 PM IST

लखनऊ (डेस्क) : यूपी में मंगलवार का दिन हादसों के नाम रहा. मथुरा, बस्ती, उन्नाव और बागपत समेत कई शहरों में वाहनों की भिड़ंत हुई. इसमें 25 लोगों की मौत हो गई. जबकि 100 से अधिक घायल हो गए. हादसों का कारण घना कोहरा और तेज रफ्तार बताया जा रहा है.

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया. घने कोहरे की वजह से 7 बसें और 3 कारों की टक्कर हो गई. इससे गाड़ियों में भयंकर आग लग गई. हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं 96 लोग घायल हो गए. अभी केवल 3 मृतकों की ही शिनाख्त हो पाई है. इनमें अखिलेंद्र (44) निवासी प्रयागराज, रामपाल (76) निवासी दिल्ली, सुल्तान (75) निवासी गोंडा शामिल हैं. जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हादसे की पुष्टि की.

बस्ती में नेशनल हाईवे पर हादसा : बस्ती में मंगलवार की सुबह नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया. बस्ती-बरगदवा रोड पर स्थित हरदिया चौराहे के पास तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस सामने से आ रहे ट्रक में जा भिड़ी. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी के अनुसार, दुर्घटना सुबह उस वक्त हुई जब संतकबीर नगर जिले के बेलहर कलां से तीर्थयात्रियों को लेकर अजमेर शरीफ जा रही बस अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्सों के परखच्चे उड़ गए.

उन्नाव में कार सवार 4 लोगों की मौत : उन्नाव में बांगरमऊ थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई. इनमें एक सुभासपा के नेता शामिल हैं. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 241 पर हवाई पट्टी के पास गाजियाबाद से आ रही फॉर्च्यूनर कार का टायर अचानक फट गया था.

इसके बाद अनियंत्रित होकर कार आगे चल रहे अज्ञात वाहन से टकराते हुए डिवाइडर से भिड़ गई थी. वहीं बागपत में हिंडन नदी में कार गिरने से हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत हो गई. 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

मृतकों की पहचान अशोक अग्रवाल पुत्र संतोष अग्रवाल निवासी राजनगर, गाजियाबाद. अशोक अग्रवाल सुभासपा व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे. इसके अलावा अभिनव अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी गोविंदपुरी मोदीनगर गाजियाबाद, आकाश, अविनेश कौशल (ड्राइवर) निवासी कानपुर चकेरी (ड्राइवर) के रूप में हुई है. अविनेश लोक जनशक्ति पार्टी में महासचिव थे.

बागपत में हेड कांस्टेबल समेत 2 की मौत : बागपत में मेरठ–बागपत सीमा पर जानी थाना क्षेत्र में हिंडन नदी पुल पर मंगलवार हुए भीषण सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल समेत 2 लोगों की जान चली गई. कार में 5 लोग सवार थे. अन्य घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

बालैनी थाना प्रभारी शिवदत्त के मुताबिक बागपत–मेरठ हाईवे पर चल रही मारुति कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराने के बाद करीब 25 फीट नीचे हिंडन नदी में गिर गई थी. कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौत की पुष्टि हुई है. मृतकों में बुलंदशहर निवासी हेड कांस्टेबल राहुल कुमार और बसोद निवासी अजरू उर्फ अजरुद्दीन शामिल हैं.

