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रफ्तार का कहर; अलीगढ़ में महिला समेत 2 की मौत, मेरठ में बेकाबू बस ने ली युवती की जान

अलीगढ़ में जवां-सिकंदरपुर नहर के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार और ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर. मेरठ में काल बनी रोडवेज बस.

अलीगढ़ में सड़क दुर्घटना.
अलीगढ़ में सड़क दुर्घटना. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:13 AM IST

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अलीगढ़/मेरठ : यूपी के दो जिलों अलीगढ़ और मेरठ में हुए सड़कों में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की जान चली गई. दोनों दुर्घटनाएं तेज रफ्तार की वजह से हुईं. अलीगढ़ में जवां-सिकंदरपुर नहर के पास तेज रफ्तार कार एक ऑटो रिक्शा टकरा गई. हादसे में ऑटो चालक और कार सवार एक महिला की मौत हो गई. दुर्घटना में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं मेरठ में बेगमपुल पर बेकाबू रोडवेज बस ने बाइकसवार दंपती को रौंद दिया. हादसे में महिला की मौत हो गई.

अलीगढ़ में हुई दुर्घटना के बाबत क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि रविवार शाम जवां-सिकंदरपुर नहर के पास ऑटो और कार की टक्कर की सूचना मिली थी. हादसे में एक महिला और आटो चालक की मौत हो गई है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार ऑटो चालक अपने परिवार के सदस्यों के साथ शादी समारोह से अपने गांव लौट रहा था. जवां-सिकंदरपुर नहर के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया था. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज (JNMC) रेफर कर दिया गया है. हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है. कार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया गया है. फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.

मेरठ में काल बनी रोडवेज बस, बाइकसवार दंपती को रौंदा : लालकुर्ती थाना क्षेत्र में बेगमपुल चौराहे के पास रविवार देर रात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइकसवार दंपती को टक्कर मार दी. हादसे में महिला वर्षा (24) की बस के नीचे कुचलने से मौत हो गई. महिला का पति रोहित और मासूम बेटी आरोही गंभीर रूप से घायल हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं हादसे के बाद बस चालक वाहन समेत भाग गया है.

​सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर शेरगढ़ी निवासी रोहित रविवार को अपनी पत्नी वर्षा (24) और चार वर्षीय बेटी आरोही के साथ सोफीपुर रिश्तेदारी में गए थे. ​रात करीब 12 बजे घर वापस लौटते वक्त बेगमपुल स्थित शास्त्री की प्रतिमा के पास पीछे से आ रही किसी रोडवेज बस ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि रोहित और उनकी बेटी सड़क के बाईं ओर जा गिरे, लेकिन वर्षा सीधे बस के पिछले पहिये की चपेट में आ गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस महिला को कुचलते हुए तेजी से हापुड़ रोड की तरफ चली गई.





​सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं ​रोहित और मासूम आरोही का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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