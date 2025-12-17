ETV Bharat / state

गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी डीसीएम; 3 लोगों की मौत, 5 घायल, अंबेडकर नगर में हादसे के बाद मची चीख-पुकार

अंबेडकरनगर : घने कोहरे के बीच एक डीसीएम गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए. हादसा मंगलवार की रात आहिरौली इलाके में हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया. हादसे में जान गंवाने वाले और घायल बुलंदशहर के हैं. वहीं सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने अफसरों को बचाव के निर्देश दिए.

बुलंदशहर के रहने वाले कुछ लोग अंबडेकर नगर में लगे गोविंद साहब के मेले में खजले (मिठाई) की दुकान लगाते हैं. मंगलवार को मेले से सभी डीसीएम में सवार होकर बुलंदशहर जा रहे थे. देर रात घने कोहरे के बीच आहिरौली थाना क्षेत्र के यादव नगर के पास डीसीएम तेजी से गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई.

टक्कर इतनी तेज थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए. डीसीएम सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इनकी पहचान सुधीर उर्फ मोनू पुत्र शिव, धर्मबीर पुत्र डोली सिंह निवासी कुमरोवा डिबई बुलंदशहर के रूप में की गई. जबकि एक अन्य मृतक की अभी पहचान अभी नहीं हो पाई है.