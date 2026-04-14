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हमीरपुर-आगरा में हुए सड़क हादसों में बाइकसवार 4 युवकों की मौत, 3 की हालत गंभीर

हमीरपुर/आगरा : हमीरपुर में जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत व धंगवा गांव के बीच गल्ला मंडी के पास सोमवार रात हुई दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का उरई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. वहीं आगरा में कार की टक्कर से बाइकसवार दो युवक शाहदरा फ्लाई-ओवर से 30 फीट नीचे सड़क पर गिर पड़े. जिसमें दोनों की मौत हो गई.

जरिया थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश पांडे के मुताबिक सोमवार रात करीब 10 बजे चंडौत निवासी ऋषि (30) अपने साथी रवि (27) के साथ बाइक से सरीला की ओर जा रहे थे. दूसरी तरफ से सरीला निवासी राहुल (28) अपने साथियों रामू (25) और जितेंद्र (30) के साथ जालौन जिले के कहटा गांव जा रहा थे. धंगवा और चंडौत गांव के बीच गल्ला मंडी के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि सभी पांचों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में ऋषि (30) और राहुल (28) की मौत हो गई. राहुल नगर पंचायत में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था. घायल रवि, रामू और जितेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

आगरा में बाइकसवार दो युवकों की मौत, फरार कार चालक की तलाश

आगरा-फिरोजाबाद हाईवे स्थित शाहदरा फ्लाई ओवर पर रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे बाइक फ्लाई ओवर की बॉउंड्री से टकरा गई और बाइकसवार दो युवक 30 फीट नीचे सड़क गिर गए. जिससे दोनों ही मौके पर ही मौत हो गई.