यूपी में सड़क हादसे; फर्रुखाबाद में पिकअप ने बाइक सवार की ली जान, हाथरस में 3 युवकों की मौत
फर्रुखाबाद में मऊदरवाजा थाना क्षेत्र और हाथरस सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 4, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 12:40 PM IST
फर्रुखाबाद/हाथरस : मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग बीती रात एक पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आननफानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं हाथरस सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई.
बताया गया कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर नोखंडा का निवासी पवन कुमार (25) मंगलवार शाम अपनी बुआ के घर कायमगंज जा रहा था. ग्राम वरोंन के पास तेज रफ्तार पिकअप से बाइक टकरा गई. दुर्घटना में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों की मदद से पवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लोहिया अस्पताल लेकर कर दिया गया. जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पवन कुमार राजमिस्त्री का काम करता था. पवन के परिवार में पत्नी काजल और दो बच्चे हैं. वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था. घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.
हाथरस में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइकसवार तीन युवकों की मौत
सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में हुसैनपुर गांव के पास बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई. सीओ सिकंदराराऊ जेएन अस्थाना ने बताया कि दिल्ली के नागलोई क्षेत्र से तीन युवक समीर निवासी दिल्ली (19, असलम (25) और मुस्तकीम निवासीगण फर्रुखाबाद (25) मंगलवार रात करीब 12 बजे एक ही बाइक से कायमगंज दरगाह के लिए निकले थे. अलीगढ़ एटा रोड पर हुसैनपुर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तीनों को सिकंदराराऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डाॅक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. परिजनों को सूचित करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
