यूपी में सड़क हादसे; फर्रुखाबाद में पिकअप ने बाइक सवार की ली जान, हाथरस में 3 युवकों की मौत

फर्रुखाबाद/हाथरस : मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग बीती रात एक पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आननफानन उसे अस्पताल पहुंचाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं हाथरस सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई.







बताया गया कि फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर नोखंडा का निवासी पवन कुमार (25) मंगलवार शाम अपनी बुआ के घर कायमगंज जा रहा था. ग्राम वरोंन के पास तेज रफ्तार पिकअप से बाइक टकरा गई. दुर्घटना में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों की मदद से पवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे लोहिया अस्पताल लेकर कर दिया गया. जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पवन कुमार राजमिस्त्री का काम करता था. पवन के परिवार में पत्नी काजल और दो बच्चे हैं. वह चार भाइयों में सबसे बड़ा था. घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

हाथरस में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइकसवार तीन युवकों की मौत