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मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर हादसा; ट्रेन के नीचे गिरी महिला बाल-बाल बची

मामला मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 का है, जहां रविवार को डॉउन बागमती एक्सप्रेस ट्रेन में बिहार के दरंभगा जिले की रहने वाली जसीमा खातून यात्रा कर रही थी. रविवार को ट्रेन 8:45 पर सुबह प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंची.

मिर्जापुर: मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से पानी के लिए उतरी महिला चढ़ते समय नीचे गिर गई. प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसी महिला की टिकट चेकिंग स्टाफ और RPF के सूझबूझ से जान बची. ट्रेन के नीचे गिरी महिला को रेल के नीचे ट्रैक से दूसरे तरफ पास कराया गया. घायल महिला का रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है.

बता दें, महिला को भीषण गर्मी में प्यास लगी थी. रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर महिला रेलगाड़ी से उतर कर पानी लेने गई. पानी लेकर वापस लौटकर जब ट्रेन में चढ़ने लगी तो फिसल कर ट्रेन के नीचे गिर गई. महिला ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फस गई.

मौजूद रेलवे टिकट चेकिंग के स्टॉफ और आरपीएफ के जवानों के सूझबूझ से महिला की जान बचा ली गई. महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से उसे दूसरी तरफ पास कर दिया गया, उसके बाद महिला को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया. बता दें घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिर्जापुर स्टेशन अधीक्षक बीके सिंह ने बताया कि बागमती एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रही महिला पानी लेने के लिए उतरी थी. इस दौरान चढ़ते समय हादसा हो गया. महिला ट्रेन के नीचे गिर गई. उसे सकुशल बचा लिया गया है, मामूली चोट है उसे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यात्रियों से अपील है कि चढ़ते उतरते समय सावधानी रखें जल्दी बाजी में काम न करें.

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