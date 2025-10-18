ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर : बरेली और श्रावस्ती में हुए सड़क हादसों में 6 की मौत, 11 घायल

बरेली/श्रावस्ती : ट्रक और बस की बेकाबू स्पीड से अलग अलग स्थानों पर हुई 3 दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा 9 लोग घायल हो गए. जिनमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बरेली बीसलपुर मार्ग पर भुता थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को इको और बस की भिड़ंत में ईको चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में 9 लोग घायल हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. क्षेत्राधिकार फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि 12 मजदूर मथुरा से काम करके दीपावली पर अपने घर 20 पीलीभीत लौट रहे थे. इको में ड्राइवर सहित 13 लोग थे. मौके पर दो लोगों की मौत हो गई थी. 9 लोग घायल हैं, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.







तेज रफ्तार ट्रक ने ली 2 युवकों की जान, 2 की हालत गंभीर



श्रावस्ती : मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन भाइयों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. जिससे एक किशोर की मौत हो गई और दो को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से एक को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. वहीं दूसरी घटना में सड़क किनारे शौच कर रहे मासूम को तेज रफ्तार स्कूली बस ने टक्कर मार दी. मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.

पहली दुर्घटना इकौना थाना क्षेत्र में इकौना बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक से हुई. ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन युवकों को टक्कर मार दी. ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गंभीर रूप से घायल आकाश (16) और सूरज (18) पुत्र विष्णु दयाल व मौसेरे भाई प्रिंस पुत्र सुनील (14) को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया. जहां डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया. वहीं सूरज की हालत गंभीर देख उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. प्रिंस का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.