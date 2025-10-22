ETV Bharat / state

यूपी में हादसे; गोरखपुर में 3 वाहनों की भिड़ंत, कारोबारी के बेटे की मौत, 3 महीने पहले हुई थी सगाई

गोरखपुर/हमीरपुर : यूपी में एक बाद एक कई जिलों में हादसे हुए. गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात तीन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर में सागर नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई. जबकि एक घायल हो गया. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

पीपीगंज में मंगलवार की रात हुए इस हादसे में स्थानीय भाजपा नेता के कारोबारी बेटे और उसके दोस्त की मौत हो गई. जबकि 4 घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया.

मंगेतर के घर भी मचा कोहराम : मृतकों की पहचान सराफा कारोबारी जयप्रकाश वर्मा उर्फ गंजू के बेटे आदर्श वर्मा (22) और ओमप्रकाश कनौजिया के बेटे रोहन कनौजिया (22) के रूप में की गई. 3 महीने पहले आदर्श वर्मा की सगाई भी हुई थी. इस हादसे की सूचना मंगेतर के घर पहुंची तो वहां भी कोहराम मच गया.

हादसा नैनसर टोल प्लाजा के पास हुआ. पीपीगंज निवासी आदर्श वर्मा अपनी एक्सयूवी कार से तीन दोस्त रोहन, राहत और शुभांग के साथ जा रहे थे. आदर्श ही गाड़ी चला रहा था. घटना का जो वीडियो सामने आया उसके हिसाब से या पता चल रहा है कि नैनसर टोल प्लाजा के पहले दोनों तरफ की गाड़ियां एक ही लेने में चल रहीं थीं. कुछ दूर चलने के बाद आदर्श ने अपनी कर को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस चक्कर में कारों की टक्कर हो गई.

अंधेरा होने के कारण कार से टकराई पिकअप : आदर्श की कार की जिस दूसरी कार से टक्कर हुई उसे डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह चला रहे थे. रफ्तार तेज होने के कारण वह कार को नियंत्रित नहीं कर पाए. अंधेरा होने की वजह से एक पिकअप भी कार से टकरा गई. घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंबुलेंस से पहुंचाया गया. आदर्श और रोहन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. 4 अन्य घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

इसी नवरात्रि पर आदर्श के लिए उसके पिता ने पीपीगंज में ज्वैलरी शॉप भी खुलवाई थी. वह कारोबार देखता था. एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि दुर्घटना की सूचना पर घटनास्थल का जायजा लिया गया. 2 युवकों की इस मामले में मौत हुई है. वहीं व्यापारी पुत्र की मौत के बाद पीपीगंज कस्बे की सभी दुकानें बंद हो गईं.

हमीरपुर में हाईवे पर कार-बाइक की भिड़ंत : कानपुर के सागर नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों की मौत होगी. जबकि एक घायल हो गया. हादसे में बाइक सवार मांझा (30) निवासी कुमहेड़ा, थाना कमसिन, जिला बांदा और उनका मौसेरा भाई विकास (20) निवासी जसपुरा जिला बांदा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरा युवक दीपक (30) निवासी मरका, बांदा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. यहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया.