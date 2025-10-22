यूपी में हादसे; गोरखपुर में 3 वाहनों की भिड़ंत, कारोबारी के बेटे की मौत, 3 महीने पहले हुई थी सगाई
हमीरपुर में कार-बाइक की टक्कर में 2 की मौत, इसी जिले में रोटावेटर से कटकर एक युवक की जान चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:46 PM IST
गोरखपुर/हमीरपुर : यूपी में एक बाद एक कई जिलों में हादसे हुए. गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात तीन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर में सागर नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई. जबकि एक घायल हो गया. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.
पीपीगंज में मंगलवार की रात हुए इस हादसे में स्थानीय भाजपा नेता के कारोबारी बेटे और उसके दोस्त की मौत हो गई. जबकि 4 घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया.
मंगेतर के घर भी मचा कोहराम : मृतकों की पहचान सराफा कारोबारी जयप्रकाश वर्मा उर्फ गंजू के बेटे आदर्श वर्मा (22) और ओमप्रकाश कनौजिया के बेटे रोहन कनौजिया (22) के रूप में की गई. 3 महीने पहले आदर्श वर्मा की सगाई भी हुई थी. इस हादसे की सूचना मंगेतर के घर पहुंची तो वहां भी कोहराम मच गया.
हादसा नैनसर टोल प्लाजा के पास हुआ. पीपीगंज निवासी आदर्श वर्मा अपनी एक्सयूवी कार से तीन दोस्त रोहन, राहत और शुभांग के साथ जा रहे थे. आदर्श ही गाड़ी चला रहा था. घटना का जो वीडियो सामने आया उसके हिसाब से या पता चल रहा है कि नैनसर टोल प्लाजा के पहले दोनों तरफ की गाड़ियां एक ही लेने में चल रहीं थीं. कुछ दूर चलने के बाद आदर्श ने अपनी कर को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस चक्कर में कारों की टक्कर हो गई.
अंधेरा होने के कारण कार से टकराई पिकअप : आदर्श की कार की जिस दूसरी कार से टक्कर हुई उसे डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह चला रहे थे. रफ्तार तेज होने के कारण वह कार को नियंत्रित नहीं कर पाए. अंधेरा होने की वजह से एक पिकअप भी कार से टकरा गई. घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज एंबुलेंस से पहुंचाया गया. आदर्श और रोहन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. 4 अन्य घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.
इसी नवरात्रि पर आदर्श के लिए उसके पिता ने पीपीगंज में ज्वैलरी शॉप भी खुलवाई थी. वह कारोबार देखता था. एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि दुर्घटना की सूचना पर घटनास्थल का जायजा लिया गया. 2 युवकों की इस मामले में मौत हुई है. वहीं व्यापारी पुत्र की मौत के बाद पीपीगंज कस्बे की सभी दुकानें बंद हो गईं.
हमीरपुर में हाईवे पर कार-बाइक की भिड़ंत : कानपुर के सागर नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 2 युवकों की मौत होगी. जबकि एक घायल हो गया. हादसे में बाइक सवार मांझा (30) निवासी कुमहेड़ा, थाना कमसिन, जिला बांदा और उनका मौसेरा भाई विकास (20) निवासी जसपुरा जिला बांदा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरा युवक दीपक (30) निवासी मरका, बांदा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. यहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया.
तीनों युवक बांदा जिले के रहने वाले थे और बुधवार को बाइक से मामा अपने भांजे को दिखाने के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर आ रहे थे. इस दौरान चंदौखी मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी. इससे तीनों सड़क पर जा गिरे. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक का अगला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, कार सवार चालक को सुमेरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि कार और चालक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
हमीरपुर में रोटावेटर की चपेट में आकर युवक की मौत : हमीरपुर थाना मुस्करा क्षेत्र के गहरौली गांव में मंगलवार दोपहर बाद एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा युवक रोटावेटर की चपेट में आ गया. इससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
गहरौली गांव निवासी रामपाल राजपूत ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र अभिषेक राजपूत उर्फ अप्पू (24) मंगलवार दोपहर मसगांव हार स्थित खेत की बखराई करने गया था. खेत में ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर काम करते समय रोटावेटर की पिन निकल गई थी. वह ट्रैक्टर रोककर पिन लगाने नीचे उतरा, तभी अचानक रोटावेटर चल पड़ा और वह उसकी चपेट में आ गया. घटना के समय खेत में कोई मौजूद नहीं था. कुछ देर बाद पास की महिला ने ट्रैक्टर को लगातार चलता देखा तो उसे शक हुआ.
महिला पास पहुंची तो उसने देखा कि रोटावेटर में युवक का शरीर कटकर बिखरा पड़ा है. महिला की सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. सूचना पर थाना प्रभारी मुस्करा योगेश कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि रोटावेटर के पास की पिन निकल जाने पर युवक उसे लगाने गया था, तभी वह मशीन में फंस गया.शव के केवल पैर ही सलामत मिले थे.
ग्रामीणों ने बताया कि हादसा दोपहर बाद हुआ. करीब चार घंटे तक ट्रैक्टर खेत में चालू अवस्था में चलता रहा. बारिश के बाद जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। इसी बीच घटना की जानकारी गांव में फैल गई.
मृतक के पिता रामपाल के अनुसार, परिवार गोरन पूरवा डेरा में रहता है. उन्होंने बताया कि दो वर्ष पहले उनके बड़े पुत्र माखन की बीमारी से मौत हो चुकी है. अब छोटे बेटे अभिषेक की इस तरह हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में त्योहार के बीच शोक का माहौल है.
