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सुबह-सुबह AC की ठंडी हवा फेंकने लगी आग, काले धुएं से भरा घर, मची चीख-पुकार

बाहर खड़े लोगों ने घर में फंसे लोगों को घर से बाहर निकाल कर जान बचाई.

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घर के अंदर AC में लगी आग, जलने लगा पूरा घर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:22 PM IST

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गोरखपुर: शॉर्ट सर्किट से घर के बाहर विंडो AC में आग, लगने से पूरा घर जल गया. घर के लोगों को जैसे ही आग लगने की जानकारी हुई, उन्होंने भाग कर जान बचाई, आग ऊपर वाली मंजिल पर लगी और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.

फायर ब्रिगेड ने बुझाया आग. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना राजघाट थाना क्षेत्र हसनगंज की है. जानकारी के मुताबिक राजघाट थाना क्षेत्र के हसनगंज निवासी ऋषभ कश्यप के आवास में सोमवार की सुबह ऊपरी मंजिल पर विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा. पूरा घर जलने लगा. अंदर मौजूद लोगों में अफरा- तफरी मच गई.

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Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

बाहर खड़े लोगों ने घर में फंसे लोगों को घर से बाहर निकाल कर जान बचाई. गनीमत थी कि आग सुबह लगी और घर के लोग जग चुके थे. घटना की सूचना पाते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया. घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया. चार मंजिला मकान में लगी आग से ऊपरी दो मंजिलें भी प्रभावित हो गईं. परिवार के सभी लोग सुरक्षित बच गए.

बता दें, गोरखपुर में बढ़ते तापमान से जहां लोग बेहाल हैं, वहीं AC का इस्तेमाल लगातार हो रहा है. शायद यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने पूरे घर को अपनी जद में ले लिया.

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