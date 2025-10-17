ETV Bharat / state

यूपी में इन खास हवाओं ने गिराया तापमान; दीपावली के बाद और बढ़ेगी सर्दी, जानिए IMD का पूरा अपडेट

यूपी के सभी जिलों में सुबह और रातें ठंडी होने लगी हैं. दिन में अभी धूप खिली रहने से थोड़ी गर्मी हो रही है.

मेरठ में सुबह दिखी हल्की धुंध. (Photo Credit; Internet Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:01 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से मानसून की पूरी तरह से विदाई हो चुकी है. ऐसे में यूपी में अब बारिश की संभावना न के बराबर है. वहीं पछुआ हवाएं चलने से सुबह और रातें सर्द होने लगी हैं. धुंध भी देखने को मिल रही है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में हैं.

कहीं किसी जगह बारिश या आंधी-तूफान की संभावना नहीं है. यूपी में अब हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं. इसी के चलते प्रदेश के अलग-अलग जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल रही है. यूपी के सभी जिलों में सुबह और रातें ठंडी होने लगी हैं. दिन में अभी धूप खिली रहने से थोड़ी गर्मी हो रही है. दीपावली तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है. इसके बाद सर्दी बढ़ने का अनुमान है.

यूपी में पिछले 24 घंटे में पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में मौसम शुष्क रहा. इस दौरान तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ. ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं.

दिन में जहां आसमान साफ और धूप खिलने से मौसम में हल्की गर्मी है, वहीं सुबह व रात के समय गुलाबी सर्दी शुरू हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले 7 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा, सुबह व शाम के समय आइसोलेटेड स्थान पर हल्की धुंध छाई रही. वहीं दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. धूप खिलने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहीं. रात व सुबह के समय हल्की ठंडक व दिन में मौसम सामान्य बना हुआ है.

लखनऊ का आज का मौसम: अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 87 व न्यूनतम 40% रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खुलेगी. सुबह धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है.

कानपुर सिटी रही सबसे ठंडी: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर जिला सबसे ठंडा रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे अधिक तापमान उरई जिले में 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले चार-पांच दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

