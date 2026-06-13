UP Pre-Monsoon Alert: प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री,ओले-बारिश के साथ 80 की स्पीड से तूफ़ानी तांडव !
लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह से आंधी संग बारिश, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 10:45 AM IST
लखनऊः जी हां, आपने सही पढ़ा. यूपी में प्री मानसून (Pre Monsoon 2026) आ चुका है. मौसम विभाग की मानें तो बीते दो दिनों से यूपी में प्री मानसून की बारिश जारी है. मौसम विभाग ने बीते 24 घंटों में 24 जिलों में आंधी, ओले और बारिश की संभावना जताई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
तेज रफ्तार वाली हवाएं चलीं: एक ओर यूपी का मौसम खुशनुमा हो गया है तो वहीं दूसरी ओर तेज रफ्तार की हवाएं भी चलने लगी है. कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर तो कहीं-कहीं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल रही है.
इन जिलों में कल खूब बरसा पानी: मौसम विभाग की मानें तो हरदोई, कानपुर देहात, सीतापुर, बरेली, अलीगढ़ तथा कुछ अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई. बारिश होने से अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई. थोड़ी देर ही हुई बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी भर गया. आंधी तूफान आने से कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूट कर गिर गई.
मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश 50 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. साथ ही ओलावृष्टि और बिजली भी गिर सकती है.
लखनऊ में आंधी संग बारिश: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे. कुछ स्थानों पर 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई. दिन में भी कई बार बादलों की आवाजाही रही. इसके कारण अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. गुरुवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.
यूपी में कब आएगा मानसून: मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अच्छी परिस्थितियां बन गई हैं. अगले चार से पांच दिनों में मानसून मध्य अरब सागर से होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से आगे बढ़ेगा. इसके बाद इसके यूपी और दिल्ली पहुंचने की संभावना है. आईएमडी इंडिया की ओर से जारी ग्रॉफ के मुताबिक 20 जून तक मानसून यूपी पहुंच सकता है. इससे यूपी वालों को काफी राहत मिल सकती है.
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