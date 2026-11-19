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फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह, 82 जोड़ों की शादी, एक ही पंडाल में हुए फेरे और निकाह

82 जोड़ों के लिए यादगार बनीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले के 82 जोड़ो के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यादगार बन गयी. खास बात यह रही कि इस सामूहिक विवाह समारोह में साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली, जहां एक ही पंडाल में वैदिक मंत्रों के साथ मुस्लिम रीति रिवाज भी देखने को मिला. जिन 82 जोड़ों का विवाह हुआ उनमें 64 जोड़े हिंदू और 18 मुस्लिम समाज के थे. सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने वर-वधुओं को आशीर्वाद भी दिया.

गरीब माता-पिता की बेटियों के हाथ पीले हो सकें, इसके लिए सरकार खुद इनकी शादी कराती है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत ये आयोजन होते रहते हैं जिसमें सरकार कन्या के खाते में कुछ पैसा भेजती है. कुछ पैसे का सामान वर-वधू को उपहार स्वरूप दिया जाता है. कुछ पैसा आयोजन पर भी खर्च होता है. इसी योजना के तहत शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में ये सामूहिक विवाह आयोजित हुए.