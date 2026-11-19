फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह, 82 जोड़ों की शादी, एक ही पंडाल में हुए फेरे और निकाह
सीएम सामूहिक विवाह योजना में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:42 AM IST
फिरोजाबाद: जिले के 82 जोड़ो के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यादगार बन गयी. खास बात यह रही कि इस सामूहिक विवाह समारोह में साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली, जहां एक ही पंडाल में वैदिक मंत्रों के साथ मुस्लिम रीति रिवाज भी देखने को मिला. जिन 82 जोड़ों का विवाह हुआ उनमें 64 जोड़े हिंदू और 18 मुस्लिम समाज के थे. सरकारी अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने वर-वधुओं को आशीर्वाद भी दिया.
गरीब माता-पिता की बेटियों के हाथ पीले हो सकें, इसके लिए सरकार खुद इनकी शादी कराती है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत ये आयोजन होते रहते हैं जिसमें सरकार कन्या के खाते में कुछ पैसा भेजती है. कुछ पैसे का सामान वर-वधू को उपहार स्वरूप दिया जाता है. कुछ पैसा आयोजन पर भी खर्च होता है. इसी योजना के तहत शिकोहाबाद के रामलीला मैदान में ये सामूहिक विवाह आयोजित हुए.
यह सामूहिक विवाह समारोह 82 जोड़ों के लिए यादगार बन गया. यहां 64 हिन्दू और मुस्लिम समाज के 18 जोड़ों ने साथ-साथ जिंदगी निभाने के लिए एक-दूसरे का हाथ थामा. हिंदू समाज के जोड़ों ने वैदिक मंत्रों के बीच फेरे लिए. वहीं मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने निकाह कुबूल किया. इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सभी को उपहार भी दिया गया.
विवाहित जोड़ों को साड़ी ब्लाउज सहित, पेटीकोट, चुनरी, पैन्ट-शर्ट का कपड़ा, फेंटा, गमछा, स्टील डिनर सैट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉलीबैग, वैनिटी किट, सीलिंग फेन, कूल केज, दीवार घड़ी, चूड़ी, कुर्सी-मेज, गैस-चूल्हा, आयरन प्रेस, कम्बल, गद्दा/ मेट्रेस, सिन्होरा, ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान आदि सामग्री प्रदान की गई.
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार परिहार, जसराना ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी, एका ब्लॉक प्रमुख ज्योति किरन राजपूत, सीडीओ शैलेन्द्र कुमार, एसडीएम शिकोहाबाद राजेश शुक्ला, समाज कल्याण अधिकारी राजवती, परियोजना अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, तूलिका सिंह उपायुक्त श्रम रोजगार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थिति रहे. मुख्य विकास अधिकारी ने इस आयोजन को उत्साहपूर्वक बताया और नव वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया.
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